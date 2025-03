Con «Aún estoy aquí», Brasil ganó su primer Oscar

El filme brasileño ‘Ainda estou aquí’ (Aún estoy aquí), del director Walter Salles, ganó el domingo el Óscar a Mejor Película Internacional.

La película cuenta la historia de Eunice Paiva, la mujer de Rubens Paiva, torturado y desaparecido en la dictadura militar brasileña (1964-1985), y su lucha en busca de la verdad y por sacar adelante a su familia.

La película competió en la categoría con ‘The Girl with the Needle’ (Dinamarca), ‘Emilia Pérez’ (Francia), ‘The seed of the sacred fig’ (Alemania) y ‘Flow’ (Letonia).

Es la primera vez en 26 años que Brasil consigue que una producción llegue a la lista final de mejores filmes extranjeros, desde ‘Central do Brasil’, también dirigida por Walter Salles. (Sputnik)