Treinta y dos familias de Rawson cumplieron el sueño de la casa propia

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó la entrega de las llaves de viviendas a 32 familias de Rawson, en el marco de un emotivo acto en el que llamó a «continuar defendiendo, como chubutenses, aquello que es nuestro y que hoy el Gobierno Nacional nos está arrebatando con el cobro de impuestos que luego no cumplen su objetivo, por lo cual tenemos, por ejemplo, rutas nacionales destruidas en la provincia».

El titular del Ejecutivo provincial aseguró que el acceso de más familias a la casa propia, «es muy gratificante porque, en un año, pudimos entregar la primera etapa y finalizar la segunda, cumpliendo con estas familias y esperando cumplir con muchas más», ratificando que «vamos a hacer el pedido formal para el traspaso del Pro.Cre.Ar en la provincia, y que ello nos permita darle una solución a todos los chubutenses que han sido estafados y que hoy, con sus impuestos, están financiando programas nacionales que les han quitado».

Participaron del acto el intendente local, Damián Biss; los ministros de Economía, Andrés Meiszner, y de Producción, Laura Mirantes; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada; el titular de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; funcionarios del gabinete provincial, diputados provinciales, concejales y funcionarios del Ejecutivo municipal.

«No hablamos de recursos, sino de derechos»

En su discurso, Torres celebró que «después de tanto tiempo, en algunos casos más de una década, en apenas un año, el sueño de contar con la propia vivienda se convirtió en una realidad» y agregó que «es importante entender en qué contexto se está realizando esta entrega de viviendas, considerando la diferencia que hay entre el actual Gobierno Nacional y los anteriores, lo cual no es un dato menor: no estamos hablando de recursos, sino de derechos y obligaciones».

«Nos tocó gobernar en este contexto inédito, donde muchos de los impuestos que pagamos todos los chubutenses, que tienen una asignación específica, es decir un fin determinado para cada tributo, hoy los sigue cobrando el Gobierno Nacional y no ejecuta un solo peso», advirtió el titular del Ejecutivo provincial, al tiempo que enumeró «viviendas, rutas, escuelas, hospitales», los cuales «deberían estar construyéndose con ese dinero».

«Cuando hablamos de solidaridad», continuó el mandatario, «nos referimos a entender la realidad de todos, y hoy hay más de 200 familias en Trelew que, soñando con una vivienda, se encontraron con que, de un día para el otro, se eliminó el programa Pro.Cre.Ar.», señaló.

«Nación cobra impuestos por rutas que no hace»

Torres recordó que «judicializamos la situación de las rutas nacionales, que están hechas un desastre; y muchos tal vez no lo saben, pero si el Gobierno Nacional interviene en una ruta provincial sin que se haga el traspaso efectivo, eso es malversación de fondos, es ilegal» y destacó que «logramos absorber la obra de la Ruta 3 Trelew-Madryn, que es la que lamentablemente más vidas se cobró en los últimos años, y ahora estamos solicitando también la Ruta Nacional 40, pero no podemos dejar de decir que todos esos impuestos que se están cobrando, no se están ejecutando».

El titular del Ejecutivo chubutense fue determinante: «Estamos pidiendo que transfieran los recursos con las respectivas obras; que las mismas estén incluidas en el convenio de compensación de deuda, o bien algo más sencillo: que dejen de cobrar esos impuestos. Si no van a hacer las viviendas y las obras, pedimos que no sigan estafando a todos los contribuyentes, a todos los argentinos, cobrándoles tributos por algo que no se va a hacer. Si el Estado nacional solamente se va a hacer cargo de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad nacional, está perfecto, pero que no nos cobre impuestos para los hospitales, los remedios, las escuelas y las rutas que no están haciendo», advirtió.

Y agregó: «Si quieren que hagamos las rutas, las hacemos sin problema, pero que nos dejen de cobrar esos impuestos o, de una vez por todas, transfieran las partidas correspondientes».

«Son recursos de todos los chubutenses»

«Parece una discusión ‘sofisticada’ o ‘fiscal’, pero la realidad es más sencilla: nos están robando recursos que son de todos los chubutenses, y esos recursos lamentablemente terminan siempre en la región centro de la Argentina, cuando el trabajo, el esfuerzo y las divisas que absorben los distintos gobiernos nacionales, terminan en la famosa AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)», manifestó el Gobernador, quien a su vez se preguntó «cuántas viviendas, escuelas y hospitales más podríamos haber hecho si hubiese Justicia fiscal».

«Más de 300 mil millones de dólares, es decir, casi 10 veces la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional, es lo que hemos aportado todos los chubutenses solamente en divisas por nuestra cuenta petrolera. Y tenemos una ciudad como Comodoro Rivadavia con serios problemas de acceso al agua», puntualizó Torres.

«Defender lo nuestro»

En este orden, el Gobernador puso en relieve la reciente celebración, por primera vez en la historia local, del Día de la Reafirmación de la Autonomía Federal de la Provincia del Chubut, que se conmemora cada 26 de febrero a partir de la Ley II N° 295: «La autonomía federal no es ni más ni menos que defender los derechos de todos los chubutenses; el derecho de los trabajadores de tener sus viviendas, y también de muchos chubutenses que están esperando cumplir el sueño de la casa propia, por un programa que deliberadamente se decidió suspender a nivel nacional; y también es el derecho de todos los chubutenses de poder viajar seguros en las rutas de la provincia, rutas que el Gobierno Nacional decidió abandonar», mencionó Torres.

«Vamos a seguir judicializando y reclamando por cualquier injusticia que atente contra los intereses de nuestra provincia, y cuando haya alguna medida favorable, como los acuerdos que hemos logrado, vamos a continuar defendiendo los derechos de los chubutenses. Pero no podemos hacernos los distraídos cuando hay, todavía, cientos de familias que sueñan con tener su propia vivienda y han sido estafadas», sostuvo el mandatario provincial, planteando que «los chubutenses decidimos, después de mucho tiempo, dar vuelta la página de la desidia, el abandono y la corrupción, y trazar un camino de responsabilidad, austeridad y transparencia, para seguir demostrando que, cuando las cosas se hacen bien, suceden».

«Tenemos que ser plenamente conscientes de que hoy nos están arrebatando lo que es nuestro, y es importante entender que, como chubutenses, la responsabilidad de defender lo propio no es solamente de los dirigentes, sino de todos nosotros», concluyó Torres.

El sueño de la casa propia

Por su parte, Biss expresó que «este es un día especial porque estas viviendas tienen mucha historia detrás: hace más de 10 años que estas familias están tratando de llegar a ese sueño enorme que es contar con su casa propia, y pasaron por distintos gobiernos, pero por distintas circunstancias las viviendas no llegaban» y agradeció «al Gobernador, que cuando asumió en diciembre de 2023 y repasábamos las obras pendientes, justamente esta era una de las prioridades».

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada, aseguró que «queremos cada familia chubutense tenga la posibilidad de contar con su propio hogar», agregando que «el hogar es contención, salud y bienestar, y un bien principal en todo grupo familiar».

Las viviendas

Enmarcadas en la obra «Proyecto y Construcción de 32 Viviendas EMA en Área 21 de la Ciudad de Rawson», las viviendas entregadas por la Provincia fueron edificadas a partir de una inversión de $183.946.836,91, a través de la Licitación Pública N°03/21.

Se trata de 31 unidades de dos dormitorios, de 58,68 metros cuadrados cada una, más una vivienda adaptada de 70,77 metros cuadrados de superficie.

Las viviendas se encuentran emplazadas en el sector delimitado por las calles Julio Cortázar, Ernesto Laporte, Jorge Luis Borges, Liborio García y Raimundo Caratozzolo de la ciudad capital; y cuentan con todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, entre ellas instalación eléctrica, sanitaria de agua fría y caliente, cloacal y de gas. Todas las unidades, además, cuentan con alumbrado público, cordón cuneta, veredas, forestación y enripiado de calles.