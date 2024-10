Revisaron prisión preventiva de una persona acusada por robo agravado

La oficina judicial de Trelew fue sede de la audiencia de revisión de la prisión preventiva de Nicolás Rebolledo, imputado junto a dos acusados y a otros tres integrantes aún no identificados, por el delito de robo triplemente agravado con uso de arma de fuego impropia, en poblado y en banda, en grado de tentativa y en carácter de coautores.

Acusación fiscal

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por la funcionaria Verónica Fabri, el hecho ocurrió el pasado miércoles 13 de marzo de 2024 cuando tres sujetos identificados como Nicolás Rebolledo, Héctor Ramírez y Leandro Ramón junto a tres no identificados, interceptaron y abordaron en la esquina de las calles Pecoraro y Fray Luis Beltrán de esta ciudad a un camión de reparto en el que se trasladaban dos empleados de una firma comercial, a quienes intimidaron y robaron mediante el uso de armas de fuego. En el lugar, los autores del hecho se apoderaron de dos bolsos con dinero fugándose a bordo de distintos vehículos.

El hecho no se pudo consumar ya que, al ser alertada sobre lo ocurrido personal de la Policía del Chubut, la misma inició una persecución por la ciudad en varios patrulleros hasta la detención de tres de los sujetos.

Continuidad de la medida

Los tres integrantes de la banda se encuentran con medidas de coerción oportunamente dispuestas hasta la audiencia preliminar. Sin embargo, el abogado particular de Nicolás Rebolledo, el Dr. Abdón Manyauik solicitó la morigeración de esa decisión.

La jueza María Tolomei, mantuvo los fundamentos que oportunamente expusiera para disponer la medida de prisión preventiva y que fuera solicitada por el MPF, pero además sostuvo que esa decisión, se ve ahora reforzada por la presentación de la acusación pública fiscal en cuanto a la expectativa de pena y la gravedad del hecho.

Luego de ello el defensor particular solicitó que un tribunal revisor revoque aquella resolución original de la magistrada.

Revisión

El tribunal revisor integrado por Mirta del Valle Moreno y Javier Allende, de manera unánime, confirmó en todos sus términos lo resuelto por la jueza Tolomei en el día de ayer (martes 22 de octubre), por lo que se mantiene la continuidad de la medida de prisión preventiva para Nicolás Rebolledo hasta la realización de la audiencia preliminar.

