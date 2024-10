Moreno: “Milei eligió al periodismo de enemigo y hay un escenario muy complejo para la profesión”

Paula Moreno, periodista de Esquel y presidenta de FOPEA, manifestó a ABC Radio por FM Records “La sensación es que casi once meses de su gestión ha elegido al periodismo como enemigo favorito, en verdad nosotros no estamos para ponernos en ese lugar, aunque es cierto que tiene un tono agraviante con el mismo tono que en la campaña para con cualquiera que lo interpele y en ejercicio del poder la cuestión fue escalando. El escenario es muy compelo para el periodismo”.

“Desde FOPEA sostenemos nuestro monitoreo de libertad de expresión en todo el país y vemos que hay un escenario digital de violencia que nos preocupa. Estamos trabajando hacia adentro con muchas capacitaciones para los colegas y estar más cubiertos o tener mejores herramientas para moverse online”, potenció.

Moreno indicó que “Hace un mes tuve una reunión con el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde le trasladamos esto y están mirando especialmente a la Argentina por estas situaciones y lo que consideran un deterioro de la libertad de expresión”.

La periodista esquelense señaló que “Nos resulta muy llamativo los llamados que hemos tenido de diversas embajadas del mundo y nos piden que les acerquemos los datos de nuestro monitoreo porque les parece una situación muy particular que esta tratando nuestro país. En esencia estamos exponiendo el problema para no normalizarlo”.

Para Moreno, “La Argentina esta atravesando hace un tiempo esta situación agrietada con miradas polarizadas y estamos en el peor momento. Esta lógica de amigos y enemigos, predicada desde la primera línea de gobierno, es realidad peligrosa y de ahí para abajo parece que todo esta validado”.

En ese marco relató que “Cuando sucedió con lo de la Ley Bases en febrero y tuvimos una reunión con la ministra Bullrich y nos dijo que lo mejor era implementar un protocolo, pero rechazamos firmarlo porque los periodistas saben hacer su trabajo. Teníamos el caso de un reportero gráfico premio Pulitzer que después de cubrir tres guerras que se fue de la movilización con tres balas de goma en la pierna, si a esa persona le esta diciendo que no sabe ubicarse en una movilización hay algo que desde los funcionarios no están haciendo bien”.

La periodista sostuvo que “A veces se acusa a FOPEA de hacer una defensa selectiva, pero tenemos 22 años como organización y nuestro monitoreo es una referencia en toda Latinoamérica. Pueden decir lo que quieran, pero la verdad es que sabemos hay situaciones que son provocadas y hace falta todos tengamos un baño de honestidad”.

Por último reflexionó que “Entendemos que la cuestión laboral afecta la calidad de la conversación pública y menos voces en los medios termina afectando complicando esa situación. Hay una baja importante de empleos por la situación económica general, que también se combina con una industria en momentos de cambios y exigencia de habilidades que no todos tienen para implementar nuevas narrativas para llegar con nuestro mensaje. Hay una baja en la cantidad de colegas en los diferentes medios y todo apunta que se vaya profundizando”.