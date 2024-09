Propato: “El acuerdo Mondino-Lammy por Malvinas es un acto de cipayismo extremo”

Agustina Propato, diputada nacional de Unión por la Patria, manifestó en ABC Radio por FM Records que “El jueves en el Congreso se constituía lo que se denomina Grupo Parlamentario de Amistad que se hace cada dos años con todos los países que tienen sede diplomática en el país y tocaba el turno con Gran Bretaña”.

“Había estado Milei en la Asamblea de la ONU y por primera vez un presidente no ratificó nuestro reclamo de soberanía por las Malvinas, pero luego se firmó el acuerdo Mondino-Lammy del que no sabemos mucho, aunque esta claro que es perjudicial para el país porque cede el reclamo de soberanía y pone condiciones favorables de los ingleses para la explotación de los recursos naturales, además de reestablecer los vuelos a Malvinas”, agregó.

La legisladora indicó que “Bajo esta fachada humanitaria de los vuelos lo que están haciendo una entrega ostensible de la soberanía nacional y en ese contexto nos avisan que a la reunión del jueves iba la embajadora británica al Congreso Nacional, por eso decidí ir con una remera para reivindicar la soberanía sobre las islas”.

Propato reveló que “Diputados como Martín Tetaz, Margarita Stolbizer o Lisandro Almirón se avinieron al reclamo de la embajadora británica que reclamaba que me sacara la remera o que me la tape para que no se vea. Esta claro que quedó muy evidenciado qué intereses y para quién trabaja cada uno”.

Luego resaltó que “El acuerdo que firmaron debe ser tratado en el Congreso y es un reclamo que esta manifestando desde muchos sectores sociales porque es un cipayismo extremo, tal como sucedió con el acuerdo firmado en tiempos de Mauricio Macri con el acuerdo Foradori-Duncan”.

“Voy a instar que para que los diputados tengan que pronunciarse sobre este tema y le pedí explicaciones concretas a Mondino para que de explicaciones del alcance del acuerdo, pero seguramente lo van a vender como un acuerdo humanitario para que los familiares de los caídos puedan viajar a las Malvinas”, anticipó.

La diputada de UP sostuvo que “Me parece que el presidente esta mas ocupado en ser un influencer anarco capitalista que realmente poner en debate el interés nacional en Naciones Unidas, sueña con ser un Elon Musk 2, mientras también negó el cambio climático mientras vivimos los incendios de Córdoba”.

Finalmente, Propato comentó que “Nadie puede admitir como normal el trato que le propinó a todo el periodismo o la forma en que se refiere a todo el arco político nacional, por eso presenté un proyecto de ley para que todos los funcionarios públicos de alto rango sean sometidos a un psicotécnico con la evaluación de un grupo colegiado”.