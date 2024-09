Dalbón: “Patricia Bullrich puede terminar presa por la nena gaseada”

Gregorio Dalbón, abogado de la madre de la nena gaseada por la policía, indicó a ABC Radio por FM Records que “La causa recién empieza y hoy nos tomaron como parte querellante, teniendo la posibilidad de una denuncia y una querella pudiendo agilizar la causa y aportar pruebas al fiscal teniendo más acceso a la causa produciendo y sugiriendo pruebas”.

“Patricia Bullrich esta muy complicada con este tema, no sólo por el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario contra un menor y con alevosía. Bullrich no reconoce que se gasearon a la mamá y a la nena apuntando hacia abajo”, explicó.

Dalbón agregó que “Ella fue a los medios mintiendo que no había sucedido, pero después se desdijo. Lo que tendría que haber realizado un ministro de Seguridad serio es sumariar y exonerar al policía, pro ella culpó a la mamá por llevar a la nena a la marcha, pero aún porque ella propone bajar la edad de imputabilidad a los trece años y niega que la nena pueda ir a la marcha”.

“Es el mundo Bullrich y Milei que es lamentable donde se violan los niños y violan los tratados de los niños, por eso vamos a hacer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado argentino se metió con un niño”, resaltó.

Finalmente, sostuvo que “Esta todo filmado y no hay mucha prueba que procurar, por eso hay que darle a Bullrich el derecho de defensa, pero negó todo y no quiso separar al policía involucrado. Entiendo que esta muy complicada y en esta causa no zafa. Es muy posible que tenga más de tres años de condena y la ministra termine presa”.