Galmarini: “Milei tiene esa crueldad de no estar pensando qué pasa con la gente”

En declaraciones radiales, la ex Presidenta de AySA hizo referencia a la actualidad del gobierno de Milei y dejó frases sobre el futuro del peronismo.

Malena Galmarini estuvo presente en el súper “Pase lo que Pase” de FM Radio con Vos con Ernesto Tenembaum. En un extenso mano a mano, la esposa de Sergio Massa y ex funcionaria del FdT dejó su punto de vista sobre los primeros meses de la presidencia de Milei. «Me parece que encontrarle algo bueno a estos 4 meses de Javier Milei me cuesta mucho. O sea, uno tiene que ponerse muy, muy, en una postura demasiado objetiva, que ninguno tenemos, digamos, debería ser artificialmente objetiva”. Y remarcó “van 5 meses, le falta poquito, dijo que eran 6. Después empezó con el segundo semestre, ya conocimos en el pasado el segundo semestre que ese sería el segundo que está haciendo una pasantía con nosotros en muy corto tiempo”. Y agregó “creo que estos fueron los cuatro o cinco meses más duros de las últimas décadas».

En relación a la suba de las tarifas de los servicios, Galmarini se refirió “yo la pregunta qué le hago a Milei es cuál es el futuro, que no se espera a las argentinas y a los argentinos si aumenta el 210% el agua, si aumenta el 350% el gas, si sigue aumentando la luz. Vamos camino a que se dolariza la tarifa y es todos los meses un cachito más y llega un momento que la gente ya no se puede comer».

Despidos en Aysa:

La ex presidenta comentó por el momento que atraviesa la empresa: “ «Hoy veo que en AySA están echando gente. Es muy difícil echar cuando vos no sabés a dónde va a ir esa gente a trabajar. Tenes que tener mucho egoísmo y ambición para efectivizar eso, y Milei además de tener todo eso, tiene esa crueldad de no estar pensando qué pasa con la gente”.

Cuando le consultaron por su marido y ex candidado a presidente por UxP, Galmarini afirmó: “Sergio desde muy chiquitito tiene la ilusión de conducir los destinos de su país de ser presidente. “Fue mi candidato y lo sigue siendo, yo creo que Sergio, de su generación es el tipo que más sabe, más comprende, más entiende. sabe mucho es un tipo muy talentoso, muy inteligente y que además es una esponja él quiere aprender, está ávido a aprender, aprende de los mejores no solamente de los libros sino que se junta con las personas y aprende de ellos.

Galmarini no dejo pasar por alto la actualidad del peronismo. “El peronismo tiene que reinventarse y hacer una gran autocrítica que lo vengo haciendo, lo vengo haciendo en público. La gente se hinchó las pelotas de nosotros y cuando digo nosotros digo de la dirigencia”. “Y ni siquiera de la dirigencia político partidaria creo que es de toda la dirigencia” finalizó.

Link de entrevista:

youtube.com/watch?v=CYvyGl-GiB8