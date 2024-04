Milei es «unas teóricas fuerzas del cielo con lass del establishment en la tierra y  Mauricio Macri cerca” 

Jorge Gil, docente universitario y ex rector de la UNPSJB, expresó a ABC Radio por FM Records que “Este hecho de reconducir el presupuesto repitiendo el del año anterior se hizo en otras ocasiones, pero siempre se iba actualizando con remediaciones parciales y se permitía el funcionamiento normal; aunque en este caso actual fue utilizado como un arma de reducción presupuestaria porque el reajuste del 70% no alcanzará para cubrir los nuevos gastos en servicios, el comedor, las gamelas, becas y otros”.

Luego sentenció que “Habrá un impacto negativo en el desarrollo de la universidad y que posibilitará la emergencia de soluciones de mercado, que son en definitiva las que esta planteando este gobierno donde haya un sistema educativo universitario para pocos y con capacidad contributiva, sumándole un esquema de merituado público que absorba parte de áreas de menor relevancia social y posibiliten el mantenimiento de un cierto nivel educativo”.

Para Gil, “Esta teoría del anarco capitalismo es en definitiva una vertiente de derecha del neoliberalismo y aspira a una reducción del Estado, porque el déficit cero es un concepto de tipo financiero para justificar acciones que reduzcan la importancia y significatividad del Estado”.

“Esto tiene una matriz ideológica que es que el Estado en democracia permite ser administrado por el pueblo, por es estructural el cambio que esta planteando este gobierno para reducir al mínimo el Estado porque si alguna vez el pueblo logra retomar la administración sea lo suficientemente pequeño para no perjudicar los intereses de las empresas transnacionales; todo como parte de un plan sistemático, programado y organizado no sólo en lo económico sino también en lo social”, resaltó.

Finalmente puso el acento en que “Las fuerzas del cielo en el cielo y las del establishment en la tierra, ambas combinadas a través de un grupete que articulan Javier Milei cerca del cielo y Mauricio Macri cerca de la tierra”.