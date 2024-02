Kloosterboer: «es fácil sentarse a opinar de los planes desde nuestra casa con nuestros hijos con la panza llena»

Una de las declaraciones de la actriz que tomó revuelo en las redes sociales surgió a partir de su opinión respecto a la política:

«Me encanta la política . Tengo una amiga periodista, otra que es abogada: nos juntamos y nos gusta mucho hablar de política. Me gusta hablar de la realidad, debatir, pero no me voy a meter en eso en Instagram porque no tengo ganas de recibir la devolución que puede venir. No tengo ganas», expresó.

Y luego se refirió al escándalo de Martín Insaurralde: «Yo laburo con una ONG que se llama Pequeños Pasos, y recorro La Matanza, San Martín, y veo la realidad: toda la corrupción es esa pobreza. No es que “¿Falta? Bueno, hay más”. No. Donde alguien afana, el otro… Y todos afanan, ¿viste? No estoy ni de un lado ni del otro, pero hay cosas tan obscenas que me sacan. Y ahí fue ese comentario, porque si estás un poco en contacto con la realidad, con lo que está viviendo la gente…», recordó.

«Por eso digo: es fácil sentarse a opinar de que los planes, de esto, de lo otro, desde nuestra casa, con nuestros hijos con la panza llena. Ahora, si estás en esa situación de que tu hijo tiene hambre y no le podés dar de comer… es algo que nosotros no podemos ni imaginar. Entonces, me parece que es importante involucrarse», sostuvo.