Inesperado anuncio en “Gran Hermano”: Romina Uhrig volverá a la casa por 48 horas y tendrá una insólita misión

Este lunes, Santiago del Moro anunció que Romina Uhrig entrará a la casa de Gran Hermano (Telefe) por 48 horas con una misión muy especial: enseñarle a los participantes de esta edición a mantener las instalaciones en las mejores condiciones.

Luego, dando a conocer los motivos que llevaron a la producción a tomar esta inesperada decisión, completó: “Ustedes no saben el lío ni los olores que hay ahí. Por eso, Romina va a entrar, jugará y se retirará. Va a ser impresionante”.

Romina Uhrig fue una de las grandes protagonistas de la edición pasada de «Gran Hermano». (Foto: Captura Telefe)

Cómo fue el reencuentro de Sabrina Cortez y Alan Simone tras su salida de “Gran Hermano”

“Me la jugué… Antes de entrar a la casa, yo estuve un mes en Córdoba, donde me replanteé un montón de cosas sobre mi relación”, dijo sobre la emociones que la atravesaban antes de que empezara el certamen.

Sabrina Cortez habló sobre la relación con Alan Simone. (Foto: Captura Telefe)

Luego, habló sin filtros sobre lo que sintió cuando conoció a Alan. “Yo sabía que venía a Buenos Aires al casting, y me enfoqué en eso. No solucioné mi relación. Entonces, cuando entré a la casa y vi a este pibito con esa sonrisa de m… que tiene”, sostuvo un poco ruborizada. Y agregó: “Un pibe que me levantaba y tenía el mate preparado. Quiero ser muy sincera, yo venía de una relación con una persona que no me daba atención”.

Tras este mano a mano, Simone ingresó al estudio y se produjo el esperado reencuentro. “¿Esta noche se van juntos al hotel?”, les preguntó Santiago del Moro con picardía. Y, al escucharlo, la participante se hizo la desentendida y respondió: “No sé, la producción es la que maneja eso”.

Sin embargo, no dudó en preguntarle a Alan si estaba interesado en salir a comer con ella. Y, sin esperar a que él conteste, lanzó: “Quedate tranquilo que no vamos a cu…”.

Así fue el reencuentro entre Sabrina Cortez y Alan Simone en la casa de «Gran Hermano». (Foto: Captura Telefe)

Ante lo relajada que se veía la jugadora con la situación, Julieta Poggio no dudó en preguntarle si consideraba que su relación con Brian Fernández estaba terminada. “Hay que preguntarle a Brian, pero calculo que sí (está terminada). Tenemos que poner un montón de cosas sobre la mesa”.

Luego, muy nervioso, Alan contó qué siente por Sabrina. “Ella lo sabe, nuestra relación era de amigos, pero me gustaba”, reconoció un poco incómodo por tener que exponer sus sentimientos.