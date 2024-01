Más de 20.000 personas se movilizaron en Comodoro contra el DNU y Ley Omnibus de Milei

En una movilización histórica y récord, Comodoro Rivadavia rechazó hoy el DNU y la Ley Omnibus que impulsa el presidente Javier Milei.

La movilización comenzó pasadas las 13.30, cuando las distintas columnas comenzaron a bajar por la San Martín, partiendo desde la Saavedra, hasta llegar al centro.

El acto se cerró, a partir de las 14, en el palco que se habilitó frente al Banco Nación de la San Martin, en el que hablaron varios representantes sindicales, tanto de la CGT como de las CTA, fuerzas sociales y la multisectorial de izquierda.

El último orador fue el titular de la CGT Saúl Ubaldini, Gustavo Fita, quien rescató la importancia de «contar con un pueblo trabajador movilizado contra el DNU y la Ley Omnibus, que no son otra cosa que el quite de los derechos de los argentinos».

El diputado provincial advirtió a sus pares nacionales respecto a la posición que deben asumir porque «no son NN, por lo tanto no pueden votar de esa manera anónima, sino como representantes del pueblo y en función de las necesidades y derechos del mismo».

Finalmente aseguró que la movilización de hoy «también es un llamado de atención al gobernador Ignacio Torres, que debe saber que no puede quedarse con nuestro recursos, al igual que Nación, ni presentar proyectos en ese sentido».

Previo a Fita, luego de los otros sindicalistas habló el intendente Othar Macharashvili, quien rescató el poder de la movilización y llamó la atención al gobierno nacional. «Esta no es la manera de gobernar. Este es un sistema democrático, que debe respetarse y por eso hoy el pueblo está en la calle».

El secretario adjunto de Petroleros, Carlos Gómez, fue uno de los oradores. El discurso del petrolero sobresalió porque, recordemos, que la organización sindical respaldó la postulación de Jorge Avila como diputado nacional desde Juntos por el Cambio

Gómez también adelantó que el diputado nacional Jorge Avila «no votará la Ley Omnibus, ni ninguna iniciativa que vaya en contra del pueblo, los jubilados y los trabajadores».