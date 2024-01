Barrancos: “El discurso de Milei en Davos fue como el antojo de una criatura que tiene problemas de maduración”

Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora y feminista, expresó a LU4 que “El discurso de Milei no sorprende, lo que sí sorprende es que lo haya efectuado en Davos. Fue una alocución que parece de entre casa en donde será absolutamente imprescindible la divulgación muy aumentada. Davos es equivalente a los más encumbrado de las formas capitalistas del mundo y al mismo tiempo hay debates sobre el riesgo planetario y la depredación que medioambiental que vamos produciendo los seres humanos y los diferentes grados de responsabilidad”.

Luego señaló indicó: “Que Milei creyendo que estaba en el living de su casa haya expresado que el cambio climático era una invención del socialismo y de los que están en contra de la actividad depredatoria de la naturaleza. Es una posición temeraria y del orden demencial, no solamente porque no se puede sostener sino porque es como el antojo de una criatura que tiene problemas de maduración”.

Barrancos sostuvo que “La desquiciada enunciación de sus ideas sobre los feminismos y cuánto ayudan al desquicio del Estado, eso es disparatado. Hay que recordarle el presidente Milei que desde hace dos siglos hay una lucha notable contra el patriarcado que es criminal porque además mata, por eso le recomendaría que vaya a aprender historia y salga de su ignorancia”.

Finalmente resaltó que “Felizmente en el mundo han corrido muchísimas aguas, no solo las feministas hemos venido actuando a lo largo de tantos años y al punto de hacer una entrañable admisibilidad en los organismos internacionales; pro al presidente Milei le parece que eso es una colonización comunista de los organismos”.