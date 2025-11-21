Fede Cyrulnik llega el domingo con su stand up astrológico

Luego de agotar funciones en España, Miami, Perú y Chile, y con más de 100.000 espectadores en su gira anterior, Fede Cyrulnik vuelve a los escenarios con una propuesta completamente renovada, que combina humor, reflexión y una conexión única con el público.

En Comodoro se presentará este domingo en la Asociación Italiana

HUMOR, SIGNOS ZODIACALES Y UNA MIRADA AGUDA SOBRE LA VIDA

Con su característico estilo —inteligente, cercano y lleno de energía— Fede Cyrulnik presenta un show donde los signos zodiacales, el stand up y el humor cotidiano se entrelazan en una experiencia divertida y reflexiva a la vez.

PRODUCIDO POR CDM

Domingo 23 de noviembre – 20:00 h

Asociación Italiana – Comodoro Rivadavia

️ Entradas generales: $35.000