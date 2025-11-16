Close Menu
domingo, noviembre 16
El lunes no habrá clases presenciales en Comodoro y varias regiones

La medida alcanza a las Regiones I, III, V y VI en todos los niveles y turnos. Educación busca resguardar la seguridad de estudiantes y personal escolar ante la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional.
El Ministerio de Educación del Chubut informó este domingo que, debido a los vientos huracanados previstos para el lunes 17 de noviembre, se implementarán medidas extraordinarias en el funcionamiento escolar en gran parte del territorio provincial.

La decisión se tomó a partir de las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, que anticipan condiciones climáticas de alto riesgo.

En este contexto, la cartera educativa resolvió que no habrá actividades escolares presenciales en las Regiones I, III, V y VI, abarcando todos los turnos y niveles educativos, durante la jornada del lunes 17 de noviembre.

A modo referencial, las cabeceras de estas regiones son:

  • Las Golondrinas (Región I)
  • Esquel (Región III)
  • Sarmiento (Región V)
  • Comodoro Rivadavia (Región VI)

Desde el Ministerio remarcaron que la prioridad es resguardar la integridad de estudiantes, docentes, equipos directivos y personal auxiliar, y pidieron a la comunidad educativa seguir las actualizaciones oficiales.

 

