Padres y alumnos denuncian a JetSmart: perdieron el vuelo a un evento nacional pese a tener pasajes pagos

Padres, docentes y alumnos de los colegios Domingo Savio y Dean Funes manifestaron este jueves su profundo malestar con la empresa JetSmart, luego de que una falla en la confirmación de pasajes dejara a 22 estudiantes y dos docentes sin poder abordar el vuelo rumbo a Buenos Aires, pese a que los pasajes estaban comprados desde hace más de un mes.

Los chicos debían participar del Modelo de Naciones Unidas y de un encuentro académico organizado por la fundación Conciencia, actividades para las que venían preparándose desde hace meses.

“Fue un error de la empresa y ahora los chicos pierden todo”

Según relataron los padres, la docente responsable intentó cargar la nómina de pasajeros a través de la página oficial de JetSmart. Sin embargo, el sistema caducó y no permitió completar el trámite. Luego, enviaron la lista por correo electrónico, tal como les indicaron por teléfono.

“Hoy cuando llegamos a la mañana nos dijeron que la nómina nunca había llegado. El mismo empleado nos reconoció que era un problema de la empresa”, explicaron.

Pese a que quedaban 18 lugares disponibles, los estudiantes no pudieron subir al avión. La falta de una vía directa de contacto agravó la situación:

“Nos parece insólito que no exista una forma de hablar con un responsable. El chico que nos atendió intentó comunicarse y no pudo. Todo es a través de un call center”, se quejó una madre.

Una ilusión frustrada y un viaje de 26 horas en micro

Ante la imposibilidad de abordar, las familias tuvieron que salir de urgencia a buscar pasajes terrestres en la Terminal de Ómnibus.

“La ilusión de los chicos era participar. Lo vienen preparando hace mucho tiempo, con esfuerzo de las familias y de la escuela. Ahora van a tardar 26 horas en llegar y no van a poder participar de la apertura”, lamentaron.

Las escuelas debían estar en Buenos Aires este viernes a las 14 horas para la acreditación y el acto inaugural. Con la reprogramación forzada, los estudiantes recién llegarán a las 17.30, ya con el evento en marcha.

Además, como los pasajes aéreos ya estaban pagos, muchos deberán usar el dinero destinado a la estadía para costear el transporte terrestre.

Los alumnos: “Vendimos pizza, hicimos ferias… ahora tenemos que pedir ayuda”

Los propios chicos también contaron la magnitud del esfuerzo que realizaron para llegar a este viaje académico:

“Vendimos pizzas, hicimos cantinas, ferias… juntamos peso por peso porque no teníamos beca. Teníamos todo listo, los temas preparados, los delegados, todo armado. Ahora esto nos complica en todo sentido”, expresaron.

También explicaron que la situación económica se volvió crítica:

“Necesitamos la plata que gastamos en JetSmart. Y también colaboración de la comunidad, porque ahora nos quedamos sin nada para la estadía”.

Alias para colaborar

Quienes puedan ayudar, los alumnos compartieron el alias para recibir aportes:

Alias: ONUDonBosco.25

Las familias reclaman la devolución urgente del dinero

Los padres pidieron que JetSmart devuelva de inmediato el monto de los pasajes, ya que por un error del sistema la delegación perdió el vuelo y sufrió un perjuicio académico y económico:

“La falta de respeto es enorme. No sirve de nada que nos pidan disculpas. Queremos el reintegro total porque el daño ya está hecho”, cerraron.