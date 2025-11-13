El Concejo Deliberante convocó a autoridades municipales por  la licitación de Transporte Público de Pasajeros 

El proyecto de resolución presentado por el bloque Arriba Chubut y acompañado por los 3 bloques que integran el cuerpo, convocó a la Comisión de Preadjudicación de la Licitación Pública del Servicio de Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros para que asistan a la Comisión 6 el miércoles 19 de noviembre.

Durante la sesión de este jueves y presentado el proyecto sobre tablas, la concejal Maite Luque recordó que “ya se ha emitido un proyecto de comunicación al Ejecutivo solicitando se nos informe al Poder Legislativo el estado de análisis que lleva la licitación de transporte público” pero que “no se nos ha respondido y desde la Comisión 6 en dos oportunidades con el acuerdo de los tres bloques hemos pedido información al respecto”.

Luque, presidenta de la comisión 6 de Revisión de Cuentas, Obras y Servicios Públicos también remarcó que “como todos sabemos el 30 de noviembre vence la prórroga vigente y desconocemos realmente en qué estado está”, además de señalar que la apertura del sobre 2 de la licitación representa la finalización del proceso del sobre 1 por lo que “pueden adelantarse algunas conclusiones”.

El proyecto de resolución aprobado por los 3 bloques políticos que integran el cuerpo convoca a la Comisión de Preadjudicación de la Licitación Pública del Servicio de Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros para que asistan a la Comisión 6 el miércoles 19 de noviembre en el horario de la comisión.

“Atento a lo que son los tiempos, pedimos solicitar al comité que se acerque a la comisión 6 del Concejo Deliberante para ponernos al tanto de las cuestiones que puede hacerlo en el marco normativo vigente” expresó Luque finalmente durante la sesión de este jueves.