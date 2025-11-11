La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más intimidad de lo que imaginas.

La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo y son más felices

Contrario a la creencia popular, las personas en relaciones estables mantienen una vida sexual más activa y satisfactoria que las personas solteras. Esto es respaldado por estudios científicos que han analizado los hábitos y la felicidad en diferentes estilos de vida.

Una investigación de la Universidad Estatal de Michigan y el «XI Barómetro de Control: Los españoles y el sexo» coinciden en sus hallazgos: el amor a largo plazo no mata la pasión, sino que puede potenciarla cuando existe cuidado y comunicación en la pareja.

Los números no mienten: estabilidad vs. soltería

Las estadísticas revelan una brecha significativa en la frecuencia sexual entre ambos grupos:

El 62% de las personas con pareja estable afirma tener relaciones sexuales cada dos o tres días. Entre los solteros, solo el 13% reporta la misma frecuencia.

Además, el 70,5% de las personas comprometidas tienen sexo al menos una vez a la semana, frente a un 20% de los solteros.

Estos datos derriban el estereotipo del «soltero fogoso» y demuestran que la intimidad se mantiene viva en las relaciones consolidadas.

La evolución del deseo: de la pasión intensa a la conexión profunda

Los expertos explican que la naturaleza del deseo cambia con el tiempo, pero no desaparece. La psicóloga y psicoterapeuta Andrea Seiferth aclara: “La oxitocina, la llamada hormona del amor, gana terreno. Las hormonas del vínculo atenúan las hormonas sexuales, por lo que el deseo y la frecuencia pueden disminuir. Es algo normal que las parejas deben saber”.

Este cambio no es negativo, sino una evolución hacia una conexión íntima más emocional y profunda. Para mantener viva la llama, Seiferth destaca la importancia de dos factores clave:

Comunicación sincera: Hablar abiertamente sobre gustos y preferencias. Contacto cotidiano: La experta advierte que muchas parejas «apenas se tocan en el día a día». La falta de abrazos, besos y caricias crea distancia. «Y luego llega el fin de semana y se supone que hay que tener sexo. Eso es como saltar desde una torre de diez metros», grafica.

El sexo después de los 50: la edad no es un impedimento

La conexión entre afecto y deseo se mantiene a lo largo de los años. Un estudio con más de 8.000 personas mayores de 50 años reveló que el 31% de las parejas mantiene relaciones sexuales semanalmente, y esta frecuencia disminuye muy poco con el tiempo.

Incluso entre los mayores de 70 años, una investigación publicada en Archives of Sexual Behavior observó que un tercio de las personas sexualmente activas mantienen relaciones dos veces al mes. La edad, por lo tanto, no apaga el deseo, sino que lo redefine, demostrando que la intimidad es una parte fundamental de la vida en pareja a cualquier edad.

