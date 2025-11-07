¡Alerta YouTubers! Plataforma borra canales sin explicación – ¿Qué está pasando?

La comunidad de creadores en YouTube está alarmada. En las últimas horas, numerosos youtubers denunciaron que sus canales fueron eliminados sin justificación aparente. La mayoría recibió notificaciones genéricas de suspensión, y algunos ni siquiera tuvieron una advertencia previa. Esto ha generado preocupación sobre posibles fallos en los sistemas de la plataforma.

El primero en alertar fue Enderman, un creador con más de 350.000 suscriptores, quien publicó en X que su canal desapareció de repente. Pronto, otros usuarios reportaron situaciones similares, con mensajes idénticos y sin causas claras. Los afectados perdieron no solo el acceso a sus cuentas, sino también videos, suscriptores y ganancias pendientes.

En algunos casos, YouTube mencionó vínculos con canales eliminados recientemente, pero los usuarios negaron cualquier relación. Una hipótesis fuerte apunta a un error en los sistemas automáticos de detección y moderación, que usan algoritmos e inteligencia artificial para identificar comportamientos sospechosos.

¿Un error de la IA?

Varios creadores creen que una actualización en las herramientas de control pudo causar suspensiones injustificadas. La IA de YouTube podría estar borrando canales al azar. Entre los reportados, destacan canales tecnológicos, aunque no hay confirmación de que el tema influya.

Consecuencias de los canales borrados

Además del impacto emocional, hay pérdidas económicas. Los canales eliminados pierden monetización y pueden quedar bloqueados para crear nuevas cuentas. Muchos youtubers advierten sobre el daño a su trabajo y audiencia.

YouTube promete revisar los casos

Ante los reclamos, la cuenta oficial @TeamYouTube respondió en X que están investigando. Algunos canales, como el de Enderman, fueron restaurados tras apelaciones. Otros esperan respuestas. Se especula que algunos bloqueos se relacionan con un canal japonés eliminado por infracciones graves, vinculado por error a otros perfiles.

El debate sobre la moderación automatizada

Este episodio revive discusiones sobre los límites de la IA en moderación. Aunque ayuda a detectar infracciones masivas, un fallo puede afectar injustamente a usuarios legítimos. YouTube no confirmó el número de canales afectados ni las causas exactas. Muchos creadores siguen esperando recuperar su contenido, seguidores e ingresos.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/11/05/youtubers-en-alerta-denuncian-que-la-plataforma-de-videos-borro-canales-sin-explicacion/