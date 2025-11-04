Persecución y ataque: las cámaras captaron el momento de la agresión en el homicidio cometido en la vía pública

El agresor lo persiguió durante varias cuadras y lo apuñaló cuando se iba a retirar. Las cámaras de seguridad registraron el momento y es una prueba clave en la causa. Se dispuso prisión preventiva para Thiago Molina, el detenido por el homicidio de Julián Navarro

Durante una audiencia realizada el fin de semana, a pedido de la fiscalía, la jueza penal Patricia Reyes resolvió imponer seis meses de prisión preventiva a Thiago Molina (21), imputado por el homicidio de Julián Ariel Navarro (20), ocurrido el pasado viernes 31 de octubre en la intersección de Avenida Muzzio y Estanislao del Campo de Puerto Madryn.

La medida fue solicitada por el funcionario de fiscalía Juan Pablo Santos, quien argumentó la existencia de riesgos procesales y la necesidad de asegurar el avance de la investigación. En el marco de la causa, se realizaron allanamientos donde se secuestró vestimentas, teléfonos celulares y el arma blanca –un cuchillo Tramontina de cocina- que se habría utilizado en la agresión.

De acuerdo a los elementos reunidos hasta el momento, víctima e imputado se conocían y habían mantenido un conflicto previo en 2023. El día del hecho, Molina habría perseguido a Navarro a bordo de una motocicleta, desde Avenida 20 de junio y Gales hasta la zona de Muzzio, donde finalmente lo interceptó y le aplicó una puñalada fatal en el corazón.

Según se detalló, las cámaras captaron una primera discusión entre ambos en esa zona, tras la cual la víctima intentó alejarse en su vehículo. Sin embargo, a las pocas cuadras, fue alcanzado nuevamente por Molina, quien lo atacó con un arma blanca cuando la víctima estaba dentro de su vehículo. La situación quedó registrada en cámaras de seguridad. Navarro intentó llegar hasta el hospital, pero se desvaneció a las pocas cuadras.

A las pocas horas, Molina se presentó en la Comisaría Primera, acompañado por su defensor particular Héctor Vargas y quedó detenido. En la audiencia decidió no declarar. La causa judicial, que tiene un plazo de seis meses para elevarse a juicio, tramita bajo la calificación de homicidio, prevista en el artículo 79 del Código Penal, que contempla penas de 8 a 25 años de prisión.