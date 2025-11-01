Corría para escapar de la policía y tiró una pistola

Un operativo policial desarrollado por el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM CR) terminó con la detención de un joven armado que intentó escapar en plena calle del barrio Quirno Costa, en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió este jueves 31 de octubre, cerca de las 23:00, cuando los efectivos patrullaban por calle Sargento García, casi Avenida Congreso, y observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, emprendió una veloz huida.

Durante la persecución, el sospechoso arrojó al suelo una riñonera y un morral que llevaba consigo. Al revisarlos, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo pistola FM Hi Power calibre 9mm con numeración erradicada, un cargador con un cartucho encamisado 9×19 SP y un teléfono celular Motorola.

Rápidamente, fue reducido e identificado como L.G.R., de 24 años, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional Quinta, donde permanecerá detenido hasta la audiencia de control.

En el lugar intervino Policía Científica para realizar las pericias y el secuestro del material encontrado.