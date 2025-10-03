Othar Macharashvili: “El retiro de YPF no puede significar abandono ni desempleo para Comodoro”

En la apertura de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, el intendente de Comodoro Rivadavia puso el eje en el futuro de la industria hidrocarburífera. Cuestionó el proceso de desinversión de YPF, advirtió sobre el impacto en el empleo y reclamó respuestas ante el pasivo ambiental.

Un llamado a pensar el futuro desde el presente

El intendente Othar Macharashvili inauguró este jueves la Expo Industrial en el Predio Ferial y, en su discurso, remarcó que el evento es “una fuerte demostración de lo que somos capaces de hacer como comunidad: trabajar, producir, innovar y soñar juntos el futuro de nuestra ciudad”.

En ese marco, afirmó que hablar del futuro de Comodoro y la región requiere “pararse con firmeza en el presente, entender sus desafíos y hablar con claridad”.

La pregunta central: la industria hidrocarburífera

El jefe comunal señaló que la expectativa de Comodoro y del Golfo San Jorge “ronda en torno a una pregunta central: ¿cuál es el futuro de nuestra industria hidrocarburífera?”.

Recordó que “el primero de marzo de 2024, YPF anunció su retiro de las cuencas convencionales, un proceso gestionado por la empresa y el gobierno nacional que no ha sido satisfactorio para el Golfo San Jorge”.

Macharashvili subrayó que desde el inicio de su gestión sostuvo que “no se podía dejar sin protección a nuestras empresas de capital local y regional” y que debía frenarse “la destrucción del empleo formal”

Reclamos por el pasivo ambiental

Otro de los puntos críticos de su discurso estuvo enfocado en el pasivo ambiental que deja la explotación de décadas en la región. “He señalado la ambigüedad en el tratamiento del inmenso pasivo ambiental”, dijo, al tiempo que cuestionó la falta de definiciones claras por parte de YPF en este aspecto.

Una anécdota que refleja cambios de paradigma

El intendente también compartió una anécdota que sintetiza el cambio en la percepción de la empresa por parte de la sociedad. Relató que, en una visita a la escuela Díaz Funes, preguntó a los niños qué significaba YPF para ellos.

“Hace diez años respondían: la energía, el pozo, el balancín. Luego, el combustible, donde papá carga nafta. Hoy los chicos me dijeron que es la hamburguesa y la Coca”, contó.

Para Macharashvili, ese ejemplo es un reflejo de cómo la empresa de bandera nacional “ha reducido su presencia en la región a cuestiones meramente comerciales, alejándose de su rol productivo, industrial y social”

Compromiso con la producción local

El intendente cerró su discurso reafirmando la defensa del trabajo y la producción de Comodoro:

“Empresas nacionales con participación privada deciden retirarse de zonas maduras solo por cuestiones económicas y de ganancias de accionistas. Pero nuestro compromiso es claro: no vamos a permitir que el futuro de nuestra ciudad quede atado a decisiones que significan desempleo y abandono”.