Juan Pablo Luque en Trelew y Rawson: «Chubut necesita un freno al ajuste de Milei y eso vamos a hacer en el Congreso»

Los candidatos a diputados nacionales por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin, mantuvieron diversos encuentros en Trelew y Rawson, con vecinos y trabajadores estatales para escuchar sus preocupaciones ante la crítica situación económica y social que atraviesa la provincia.

Durante los encuentros, Luque criticó duramente las políticas del gobierno nacional: “A Chubut solo le trajeron miseria, ajuste y desconcierto. Y lo más grave es que todo esto fue avalado por un gobierno provincial que eligió seguir esa misma línea, aunque hoy intente despegarse”, afirmó.

Las visitas forman parte de una serie de recorridas por distintas localidades de la provincia, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y consolidar una alternativa política comprometida con los derechos de los trabajadores y el desarrollo de Chubut.

En la vecinal Luis Vernet de Rawson, Juan Pablo, junto a Lorena, la presidenta del PJ de la capital provincial, Estrella Gerez, el diputado provincial Juan Pais y referentes peronistas recibieron a trabajadores provinciales de distintos sectores que plantearon lo mal que la están pasando.

Luego de escuchar las historias personales que se repiten en todos los casos, incluso con llanto de dolor y resignación, Luque sostuvo que “los chubutenses saben que esto no da para más. La gente se mata laburando para no llegar a fin de mes, afectada por las políticas nacionales, y encima sufrir atropellos e injusticias diarias como empleados provinciales. Es el miedo con el que vinimos a terminar”.

Posteriormente, en una multitudinaria reunión en el Consejo de Localidad de Trelew, estuvieron presentes las presidentas del Consejo de Localidad de Trelew, Sara Cuevas y de Puerto Madryn, Lucila González; el candidato al Consejo de la Magistratura en Trelew, -cargo que también se vota el 26 de octubre- Carlos Silvestri y uno de los referentes peronistas, Eduardo Hualpa.

“Con Lorena vamos a llegar al Congreso para defender a la gente que la está pasando mal, para ponerle un freno al presidente Milei y construir un futuro con dignidad. Unidos, podemos hacerlo”, sentenció.