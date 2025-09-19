Caputo confirmó que el Banco Central seguirá vendiendo dólares para evitar sobresaltos en la economía

Caputo confirmó que el Banco Central seguirá vendiendo dólares para contener el mercado

En medio de la tensión cambiaria y la escalada del dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Banco Central continuará vendiendo divisas en el mercado para evitar sobresaltos. Además, defendió el esquema de bandas cambiarias como parte central de la estrategia económica.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que tanto los dólares del BCRA, como los que hemos comprado, sirvan para defender ese techo. Hay suficientes dólares para todos y no va a haber ningún cambio”, aseguró Caputo en una entrevista en el programa de streaming *Tres Anclas*.

El funcionario también habló sobre los próximos vencimientos de deuda. Explicó que el Gobierno trabaja desde hace meses para garantizar el pago de los bonos de enero y que también buscarán asegurar los de julio del próximo año. “Si no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y no había casi nada, menos lo vamos a hacer ahora. No tengan dudas de que en las próximas semanas vamos a confirmar los pagos de enero y de julio”, afirmó.

El mensaje de Caputo llegó luego de que el Banco Central interviniera con fuerza en el mercado. El jueves vendió 379 millones de dólares, la cifra más alta desde la salida del cepo, y el miércoles otros 53 millones, tras superar el dólar oficial el techo de la banda de flotación.

El ministro quiso transmitir tranquilidad y remarcó que la presión cambiaria no responde a problemas de la economía real, sino a factores políticos. “Estamos viendo algo inédito en Argentina: un ataque político combinado con una situación macroeconómica muy sólida”, sostuvo.

Caputo detalló que, a pesar de las tensiones, el país mantiene superávit fiscal y comercial, un Banco Central capitalizado, sin emisión monetaria y con inflación bajo control. Sin embargo, la incertidumbre política aumentó tras la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses.

En este contexto, el dólar cerró el jueves a $1495 en el Banco Nación, mientras que las cotizaciones paralelas superaron los $1500. En el plano financiero, los bonos argentinos cayeron hasta un 12% y el riesgo país trepó a 1453 puntos, el nivel más alto desde septiembre de 2024. En lo que va del año, el indicador elaborado por JP Morgan acumula una suba superior al 120%.

El ministro también apuntó contra la oposición, a la que responsabilizó de intentar desestabilizar al Gobierno. “Hay un ataque político fenomenal, combinado con una situación macroeconómica muy sólida”, lanzó, en línea con el discurso oficial que denuncia intentos de “voltear al Presidente”.

Mientras tanto, en el Congreso, el oficialismo sufrió dos derrotas importantes: en Diputados, con el rechazo a la impugnación presidencial a los fondos del Hospital Garrahan y al financiamiento universitario; y en el Senado, donde por amplia mayoría se desestimó el veto de Javier Milei a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

