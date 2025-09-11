Astra se viste de colores para esperar la primavera con tres días de actividades culturales y recreativas

El barrio Astra de Comodoro Rivadavia se prepara para dar la bienvenida a la primavera 2025 con una propuesta cultural y recreativa pensada para toda la familia. Desde el viernes 19 y hasta el domingo 21 de septiembre, el Centro Cultural El Cine de Astra y la Biblioteca Popular Astra ofrecerán una variada agenda de espectáculos, música y juegos al aire libre.

La programación incluye el domingo 21 a las 15:00 la presentación de Circo Antifaz en el Cine Teatro Astra, una función que promete diversión, acrobacias y humor para grandes y chicos. Más tarde, a las 16:30, la Plaza de Astra será escenario del Girajuegos, una propuesta de juegos colectivos y actividades lúdicas para compartir en familia.

Organizadores destacan que estas jornadas buscan promover el encuentro barrial, la participación de la comunidad y el disfrute de la cultura en espacios públicos, en un entorno natural que invita a celebrar la llegada de la primavera. Las entradas pueden reservarse a través de EntradaWeb y las actividades son abiertas a vecinos y visitantes de toda la ciudad.