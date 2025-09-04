Close Menu
Ciudad

Comodoro TGD Padres TEA organiza una campaña solidaria para reparar su notebook de trabajo

La asociación lanzó la venta de números con el fin de recaudar fondos y sortear un set de mate y termo color aqua
La asociación Comodoro TGD Padres TEA, integrada por familias y amigos que acompañan a personas con trastorno del espectro autista, puso en marcha una campaña solidaria para reunir fondos destinados a la reparación de una notebook de uso diario en sus actividades.

El equipo tecnológico resulta esencial para el grupo, ya que allí se concentra el material que se comparte con las familias y el que se utiliza en las charlas y encuentros de concientización que desarrollan en la ciudad.

Con el objetivo de cubrir el costo de la reparación, la agrupación organiza la venta de numeritos a $3.000, con los que se participará de un sorteo de un set de mate y termo color aqua. El sorteo se realizará una vez que se complete la venta total.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 297-4056119 y realizar su aporte mediante transferencia al alias silvanamasaje, a nombre de Silvana Andrea Casas.

Desde el espacio remarcaron que cada aporte representa una ayuda concreta para sostener el trabajo comunitario y de acompañamiento a las familias, y agradecieron de antemano la solidaridad de los comodorenses.

