El  Municipio ejecutó y culminó obras de gas por más de $1000 millones de pesos

En lo que va de la gestión de Macharashvili

Las obras alcanzan a cientos de vecinos de los barrios Don Bosco, Stella Maris, Rene Favaloro, Presidente Ortiz, Acceso Sur, 25 de Mayo, General Mosconi, Saavedra, Acceso Norte, Restinga, Standar Norte, Isidro Quiroga, Gasoducto, Máximo Abásolo y Bella Vista Sur. Se continúa trabajando en Acceso Sur, Centenario y en las últimas semanas, se iniciaron los trabajos en Abel Amaya y Ara San Juan. La inversión supera los 3.000 millones de pesos y alcanza a miles de familias de la ciudad.

A través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, la gestión del intendente Othar Macharashvili, continúa trabajando para dotar de diferentes servicios a los vecinos, siendo esencial la ejecución de obras de gas en diferentes barrios. En los últimos días, se inauguró la obra de gas del barrio Don Bosco, que beneficiará a más de 100 familias. De esta forma, ya ejecutaron obras de gas por más de $1.000 millones de pesos.

La obra de extensión de la red de gas natural se ejecutó en las manzanas 159, 160, 161, 183 a 188 e incluyó la instalación de más de 1.745 metros lineales de cañerías y la instalación de 73 servicios con una inversión de $87.349.440,41. Asimismo, se debe destacar, que, a través de la Dirección General de Obras Viales, se concretaron obras de gas de distinta envergadura como por ejemplo en los barrios: Stella Maris, René Favaloro, Presidente Ortiz, Acceso Sur, 25 de Mayo, General Mosconi, Saavedra, Acceso Norte, Restinga, Standar Norte, con una inversión que supera los $332.969.156,00.

Además, se concretaron otras obras que se encuentran en etapa de culminación administrativa, en Isidro Quiroga ($ 55.939.270,80) que implica la instalación de 15 servicios, Gasoducto (183.339.308,32) que beneficiará a más de 30 familias del sector, Máximo Abásolo ($97.923.578,24,) que alcanza a más de 28 familias del sector y Bella Vista Sur que contempla 6 servicios. La inversión total supera los 1.000 millones de pesos.

Continuando con esa premisa, por estos días, continúan los trabajos de instalación de gas en los barrios Acceso Sur ($700.001.602,78), que beneficiará a más de 200 familias, Presidente Ortiz que alcanzará a más de 60 familias y Centenario ($108.514.417,98), que incluye a más de 130 familias.

En consecución con el plan de dotación del servicio de gas, este último martes comenzó la “Ampliación de la red de gas en el barrio Ara San Juan”, que con una inversión de $579.796.681,94, abarca las manzanas 280, 281 y 282 con 660 metros lineales de cañería nueva. El proyecto, aprobado por Camuzzi Gas del Sur, contempla la instalación de 15 servicios domiciliarios. En paralelo, se avanza con la obra de gas del barrio Abel Amaya de $486.675.075,90, que incluye la instalación de 174 servicios que beneficiarán a más de 200 familias.

Finalmente, es importante mencionar que la inversión total en gas, entre las obras concluidas y las que actualmente se encuentran en ejecución, superan los 3.000 millones de pesos de binversión en gas, beneficiando de esta manera a miles de familias de la zona sur y norte de la ciudad.