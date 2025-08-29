Close Menu
LA POSTA RADA TILLY

Hallaron un delfín oscuro juvenil muerto en la costa de Rada Tilly

El ejemplar fue encontrado por un pescador artesanal en la zona de Falsa Punta cerca de Punta Marqués y será sometido a estudios para determinar las causas de su muerte
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Un pescador artesanal local alertó a especialistas tras encontrar un delfín oscuro juvenil sin vida en la playa de Rada Tilly, en la zona conocida como Falsa Punta, cercana a Punta Marqués.

La bióloga Marina Riera explicó en diálogo con LaPosta Comodorense que el animal ya estaba muerto cuando lo hallaron y que inmediatamente se procedió a su recuperación para resguardar el cuerpo.

El ejemplar fue trasladado y actualmente se encuentra en cámara de frío hasta que se realice la necropsia correspondiente. Esta práctica permitirá conocer las causas de la muerte y obtener información científica sobre la especie.

Se trata de un delfín oscuro especie característica de las aguas patagónicas. El animal hallado era un ejemplar juvenil lo que genera interés en los investigadores para conocer detalles sobre su estado de salud previo y las circunstancias que derivaron en su varamiento.

