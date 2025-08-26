Sigue el escándalo, a Martín Menem no deberían ni enviarlo a espiar

Sigue el escándalo, con más audios reveladores del retorno por compra de medicamentos en la ANDIS.

Martín Menem fue mandado a defender la situación y terminó tuiteando desde la cuenta trucha (con otro nombre) que había armado para elogiarse. Karina dejó de seguirlo y Santiago Caputo tomó nota de una publicación.

Espert y Milei tuvieron dificultades en la previa al acto de presentación de candidatos en Junin. No obstante, Karina agradeció por «poner lo que hay que poner», y el presidente, una vez más, se enredó en una frase y se mandó al frente

Mientras la justicia avanza y el gobierno sigue sin dar explicaciones, continúan las largas colas de las personas con discapacidad a las que, además de robarles sus remedios, les quitaron sus pensiones.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: