Más de 200 niños disfrutaron de los Festejos de las Infancias en los barrios Máximo Abásolo y San Martín

Los Centros de Promoción Barrial, concretaron las respectivas celebraciones por el Mes de las Infancias. Los niños y adolescentes jugaron, bailaron y se divirtieron con numerosas propuestas recreativas. De esa forma, el Municipio fortalece los espacios de contención, pertenencia e integración de las infancias en los distintos barrios de la ciudad.

En el marco del Mes de las Infancias, este sábado por la tarde, cientos de niños y jóvenes, acompañados por sus familiares, vivieron una tarde distinta con los festejos organizados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de los Centros de Promoción Barrial (CPB) Máximo Abásolo y San Martín, respectivamente.

El CPB Abásolo recibió más de 150 niños y adolescentes en la sede de la institución comunitaria, que fue divida con distintos juegos como castillo inflable, metegol, tejo, maquillaje artístico y foto cabina instantánea, para los más pequeños. Mientras que, en el salón continuo, pudieron disfrutar de una matiné con batidos y jugos de fruta, para los jóvenes.

En tanto, el CPB San Martín presentó en sus instalaciones una tarde con la consigna de piratas: “Tiempo de explorar, jugar y maravillar”. Hubo juegos, disfraces, bailes y mucha diversión para concluir con un compartir entre los más de 60 niños y sus familiares que acompañaron la actividad recreativa.

En relación a ambos festejos, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, quien participó junto a la subsecretaria Julieta Miranda, expresó su alegría al decir que “es maravilloso encontrar tantos niños, niñas y familias, tanto acompañamiento. Como siempre decimos, esto se logra gracias al enorme trabajo que hace todo el equipo de la Secretaría, que un día sábado en la ciudad organizan grandes eventos para toda la familia”.

“Estamos muy felices, porque también en el CPB del barrio Máximo Abásolo, había más de 150 niños y era increíble. Es maravilloso poder seguir en esta senda, que nos marca el intendente, Othar Macharashvili, teniendo como prioridad sin lugar a dudas a los niños, niñas y adolescentes”.

Por otro lado, en cuanto a la importancia que cumplen los CPBs en los barrios, el funcionario acentuó que “el intendente nos pidió que estos espacios, que son más de 15, estén permanentemente abiertos, para brindar en un contexto sumamente complejo, la contención que corresponde y seguir redoblando los esfuerzos para brindar más oportunidades y acompañamiento”, al tiempo que remarcó que la importancia de la presencia de las familias “que son parte de todo esto”.

Sentido de pertenencia y construcción de identidad

En tanto, la directora del CPB Abásolo, Giovana Sandoval, contó que el festejo se viene proyectando hace dos meses con todo el equipo de trabajo, “porque sabemos que hay mucha convocatoria de niños. Diariamente transitan alrededor de 150 niños y la idea era poder llegar con todas las propuestas y el acompañamiento familiar que se hace desde el fortalecimiento”.

Con una mirada clara sobre las necesidades de los niños y jóvenes que viven en ese sector, la directora municipal afirmó que “la idea, como siempre, es tratar de seguir fortaleciendo los lazos comunitarios, promover el sentido de pertenencia y la construcción de identidad. El CPB cumple un rol muy comunitario de acompañamiento, que significa la segunda casa para muchos de los niños”.

Por su parte, la directora del CPB San Martín, Rosana Barrientos, describió que el festejo por el Mes de las Infancias “es una actividad que se está haciendo con todos los niños que vienen y están vinculados al taller Semilla, de Trayectos Escolares, a gimnasia aeróbica y algunos hijos de las familias con las que intervenimos por situaciones sociales complejas”.

En la misma línea, y resaltando la gran participación, concluyó que en el espacio comunitario hay mucha pertenencia de los niños y de las actividades que realizan en el lugar. “Estamos contentos, porque en estas circunstancias, se pueden ver a todos juntos compartiendo y jugando y efectivamente sí son muchos”.