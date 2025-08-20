El diputado Emanuel Fernandez sufrió un accidente en al ruta

De acuerdo al informe policial, el siniestro ocurrió a las 20:56 y personal de la Comisaría de Distrito Garayalde solicitó la presencia de efectivos en el lugar, inicialmente por la presunción de un vuelco. Al arribar, constataron que se trataba de un choque lateralizado seguido de vuelco, que involucró a una camioneta Chevrolet S10 blanca y a un Renault Fluence gris que transportaba un carro.

La camioneta oficial era conducida por Gastón Griffiths, de 30 años, kinesiólogo, quien viajaba acompañado por el diputado provincial Héctor Emanuel Fernández, de 31 años. En tanto, el Renault Fluence estaba al mando de Pablo Gastón Salas, de 45 años, trabajador independiente.

Personal médico del puesto sanitario de Garayalde asistió a los ocupantes, quienes no presentaron lesiones.

La Policía dispuso una consigna en el lugar hasta el arribo de la grúa de la aseguradora para retirar la camioneta. Participaron del procedimiento el cabo 1° Jonathan Parra (Comisaría de Garayalde) y personal de salud a cargo del enfermero Facundo Huenchullán.