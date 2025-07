Trelew: empezó nuevo juicio por jurados

A primera hora del martes se constituyó el jurado popular. Las partes plantearon sus alegatos y los dos principales acusados dieron su versión de los hechos.

Un jurado popular deberá evaluar durante esta semana si dos hermanos son culpables o no culpables del delito de homicidio en grado de tentativa del cual se los acusa, a raíz de hechos ocurridos durante el año 2003 en la ciudad de Trelew.

A primera hora del martes se realizó la audiencia de Voir Dire y tras ser seleccionadas un total de dieciséis personas (doce titulares y cuatro suplentes), se inició el debate oral y público bajo la dirección del juez técnico Fabio Monti. La acusación está a cargo del Fiscal General Gustavo Núñez y la defensa de las personas imputadas es ejercida por la abogada particular Gladys Olavarría.

Instrucciones y alegatos

Una vez iniciado el juicio, el Dr. Monti brindó las instrucciones iniciales al jurado popular, tras lo cual se escucharon los alegatos de aperturas por parte de la acusación y la defensa.

De acuerdo a lo narrado por la fiscalía, la víctima del hecho es Johana Díaz, quien en ese momento era presidenta de la Asociación Vecinal del barrio Planta de Gas de Trelew y que fuera baleada el 9 de octubre 2023, alrededor de las 13:30, en oportunidad que se movilizaba junto a su marido a bordo de un auto, sobre calle Ricardo Berwyn en inmediaciones a la escuela 744 del barrio Planta de Gas.

Los acusadores indicaron que en esas circunstancias Fernando Adrián Artiles y Brandón Ismael Artiles desde una esquina y portando armas de fuego calibre 9 milímetros, con pleno conocimiento de lo que hacían y con la premeditada intención de provocar la muerte de la dirigente vecinal, iniciaron un ataque sobre el rodado, el cual fue reiterado y desde atrás, durante el cual habrían efectuado no menos de 15 disparos de arma de fuego contra el rodado.

En total habrían sido 5 los proyectiles que impactaron en el vehículo y uno de ellos alcanzó la cabeza de Johana Díaz, lo que motivó su urgente traslado al Hospital Zonal de Trelew para su atención.

A su turno, la defensora particular Gladys Olavarría, aseguró que desde la defensa técnica no van a cuestionar la materialidad del hecho, pero indicó que demostrarán a lo largo del juicio que sus defendidos “no tuvieron nada que ver con el hecho”, y al finalizar la etapa probatoria, pedirán la absolución de los mismos.

Primeros testimonios

Tras los alegatos, los hermanos Artiles declararon de manera extensa y dieron su versión de lo ocurrido el día de los hechos, antes de iniciarse la producción de la prueba con testimonios y pericias frente al jurado popular.