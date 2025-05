Comodoro podría quedarse sin colectivos, Patagonia Argentina reiteró que deja el servicio a fin de mes

La empresa Patagonia Argentina reiteró al municipio su decisión de dejar de prestar el servicio de colectivo este 31 de mayo, cuando termina su contrato ya que no acepta prórroga alguna de la concesión vigente.

Mediante nota, la empresa contestó declaraciones del vice intendente, Maximiliano Sampaoli, y del secretario de Gobierno, Sergio Bohe, en las que se aseguró que estaba obligada a prestar el servicio público de transporte automotor de pasajero después del día 31 de mayo corriente.

«​Al respecto ratificamos lo informado al Señor Secretario de Gobierno y al Señor Subsecretario de Transportes, Cr. Adrián Rodrígues, el día 27 de marzo, y reiterado personalmente al Contador Sergio Bohe, el día 22 de abril pasado que esta Sociedad no otorgará una nueva prórroga de la concesión vigente»,comienza el texto de la transortista.

De inmediao advierte que «a fin de evitar confusiones al respecto se le recuerda que el único deber de esta Sociedad de continuar el servicio, una vez terminada la concesión, fue el establecido en el artículo 45 del pliego y que ello ya fue requerido por la Municipalidad, mediante la Resolución número 471/22, del 21 de febrero de 2022, para ser cumplido a partir del día primero de abril de ese año, lo que así ocurrió y en consecuencia ese deber está cancelado. Adicionalmente se señala que ante el cumplimiento irreprochable de esta sociedad con sus obligaciones de concesionaria, la municipalidad no tiene disponibles recursos administrativos para exigir una prestación compulsiva del servicio»,agregaron.

Finalmente, Patagonia ratifica que «no tiene obligación legalmente exigible de continuar y no debe soportar las significativas pérdidas económicas que las prórrogas precedentes le han irrogado, y más aun habiendo tomado conocimiento el día 26 de enero de 2024, del Señor Secretario de Gobierno, el Secretario de Hacienda, y el Subsecretario de Transportes, Contadores Sergio Bohe, Fernando Barría y Adrián Rodrigues, respectivamente, que ellas habían sido firmadas a sabiendas que los compromisos allí asumidos no serían cumplidos».