Devolvió mas de 12 millones de pesos, pidió un asado y una coca «Con eso somos felices»

“El martes por la tarde me contacta una persona a través de redes sociales comentándome que me había hecho por error una transferencia de doce millones y medio, mandándome una captura de pantalla donde figuraban mis datos. Me la transfirió a una cuenta que tengo en el Banco Santander. Hubo una confusión de un número de cuenta y en un momento de apuro, como estuvimos hablando con esta persona, me la transfirió y cuando se dio cuenta que no le llegaba la plata empezó a revisar y se dio cuenta que los datos no eran precisos”, relató Melgar.

“Ayer por la mañana tengo un mensaje de esta persona, chequeo la cuenta y me encuentro con que en mi cuenta había 12 millones y medio de pesos que realmente no eran míos, no me correspondían. Me pareció que no era lo correcto quedarme con algo que no era mío y sabiendo que esta persona tuvo que trabajar, haber hecho sus negocios, para tener esa plata”, manifestó Melgar.