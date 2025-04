Rey: “El paro ha sido positivo y nos llamó la atención que no adhieran la UTA y petroleros”

Walter Rey, dirigente de la Asociación Bancaria, señaló a ABC Radio por FM Records que “El paro en general ha sido positivo si analizamos que hubo algunos sectores que no han adherido a la medida de fuerza, sobre todo el transporte público y otros sectores del ámbito petrolero”.

“En la actividad financiera no hubo actividad y hubo compañeros que no comparten ideológicamente el paro nacional de la CGT como sucedió con el banco chino ICBC que decidió mantener las puertas abiertas, decidimos garantizar la tranquilidad de seguridad y con la protesta nuestra el banco se vio obligado a cerrar las puertas por seguridad”, explicó.

Rey subrayó que “Cuando supimos por delegados que el banco iba a mantener las puertas abiertas definimos ir a protestar por seguridad y para no permitir que sectores ajenos a la actividad provocaran cualquier tipo de acción con infiltrados”.

Frente a los gremios que no se sumaron a la huelga indicó que “Si tomamos el caso de UTA que no estaba dentro la conciliación obligatoria de un conflicto anterior y todo el mundo sabía que la medida de fuerza era para este 10 de abril por lo tanto nos pareció llamativo esta actitud de no adherir.

“En el caso de sectores del petróleo que no adhirieron más no llamó la atención porque permanentemente han marcado un posicionamiento en la ciudad y en la Patagonia, pero sectores de Neuquén y Río Negro han acatado y parad; pero cada uno debe hacerse responsable de sus actos y cada uno con su cruz, concluyó.