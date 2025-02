Alianiello: “Trataron de instalar que el peronismo esta en contra de Ficha Limpia y no es así”

María Eugenia Alianiello, diputada nacional de Chubut por el bloque de Unión por la Patria, expresó que “Nuestro bloque tenía dictamen propio para ampliar la Ficha Limpia a los delitos sexuales y económicos, pero no se pudo incorporar al dictamen del oficialismo y por eso votamos en contra”.

La legisladora sostuvo que “Las extraordinarias fueron sesiones sólo por intereses políticos del oficialismo y no se trató el Presupuesto como tantos otros temas, mientras se discute todo esto tan mediático y con formato de circo no se avanza con temas que tienen un efecto tan negativo para los argentinos”.

“Trataron de instalar que el peronismo esta en contra de Ficha Limpia y no es así, tampoco me parece que sea la única herramienta para que se termine la corrupción en la política porque hay otras cosas que se pueden hacer como la idoneidad y honorabilidad de quienes son candidatos; por eso fue una sesión grotesca que no le hace bien a la democracia”, remarcó.

Sobre el tema de los incendios, Alianiello comentó que “Ingresó al Congreso el proyecto que anunciaron los ministro Libarona y Bullrich, pero el diputado Soria se encargó de recordar que hay dictámenes sobre este tipo de temas que nunca pudieron ser tratados en el recinto. El Estado debe estar más allá de aumentar las penas debe estar más presente que nunca en una situación como la que se esta viviendo a la Patagonia”.

Finalmente, manifestó que “Presentamos ayer un proyecto de resolución para que se conforme la bicameral de Niñez entiendo que es fundamental para tratar el tema de la Defensoría de los derechos del niño porque se vencen en marzo los mandatos de las autoridades y hay que trabajar en el concurso que designe nuevas autoridades”.