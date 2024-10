Es maestro de música y unió a más de 400 artistas en su proyecto educativo

Hoy en «La Divina Mañana» conversamos con Ramiro Lescano, maestro de música de escuelas rurales. En diálogo con La Posta Comodorense, nos comentó acerca de su proyecto «Canciones urgentes para mi tierra», en el que se encuentra trabajando hace más de diez años.

«Yo empecé dando clases en escuelas rurales donde no existe el cargo de profesor de música. Eso me pareció a mi algo que no estaba bueno y me generó mucha tristeza que los alumnos no puedan tener una formación artística, cuando considero que el arte hoy es una de las manifestaciones que puede rescatar lo poco que nos queda de humanidad» explicó el docente acerca de su decisión de ejercer su profesión en el sector rural.

En la charla, se refirió a una anécdota particular que vivió en la escuela rural donde trabajaba, el disparador para tomar la iniciativa de gestar este gran proyecto. “Una tarde salimos a jugar a la pelota afuera en una de las escuelas que sí tenía un espacio y un alumno me dijo ‘profe me pica la garganta’. La situación se repitió con otros estudiantes y notaron que “un avión fumigador estaba en el campo de al lado de la escuela. Y lo volátil de esos agrotóxicos generó que estuviéramos toda una semana sin ir a la escuela intoxicados”.

A partir de esta situación, Lescano les propuso a sus alumnos «componer para transformar esa angustia que sentíamos en arte, y así surgió la primer canción que se llama ‘Juguemos en el campo mientras Monsanto no está'».

Una vez terminada la canción, un estudiante le dice a Lescano: «profe qué lindo que suena la canción ¿por qué no invitamos a cantar a ese artista que nos hiciste escuchar la clase pasada?’” en referencia a Pablo Milanés. Ante la propuesta del nene, Lescano le aclaró que no era amigo de ninguno de los músicos que admiraba. Sin embargo, al volver a su casa empezó a sentir una “sensación de mucha angustia porque me di cuenta que le había cerrado una ventana a ese pibe sin darle una oportunidad de soñar”.

A raíz de esta petición, el docente le envió una foto de los alumnos junto a un texto a un perfil de Facebook de Pablo Milanés, con un pedido especial: que pueda cantar con sus estudiantes. «El primer artista que se suma es Pablo Milanés, y se sumó de una manera muy mágica». A los 10 días de enviar la foto, suena el teléfono de su casa. “Me hablan de un hotel de México y me dicen que quieren hablar conmigo. Era Milanés que me decía ‘Ramiro yo no sé quién sos vos o tus alumnos, pero mi pareja me pasó tu mensaje. Tengo muchos amigos en Argentina, me gustó tu canción, vuelvo a La Habana y grabo”.

Durante cinco años compusieron 30 canciones basadas en problemas como la minería, la contaminación del agua o humedales, participaron 500 artistas argentinos, latinoamericanos y europeos; “con mezclas muy singulares porque hay canciones donde está Palo Pandolfo cantando con Piñón Fijo y con el guitarrista de Los Violadores”.

«500 artistas forman parte de este proyecto y nos dijeron que si, cantaron junto a mis alumnos estas canciones que nacen en la ruralidad profunda y que tiene como objetivo contribuir a la construcción de una nueva conciencia ambiental a través del arte» remarcó.

Se refirió a los próximos proyectos que tiene por delante y dijo que «tenemos proyectado disfrutar estos 4 años de filmación de la película que se llama ‘Una canción para mi tierra’ y la primera función fue en Francia. Disfrutar también de la salida del 2° disco, donde hay 20 canciones nuevas en las que participan artistas como Chizzo, León Gieco. Como último concierto, vamos a cantar con el Peteco Carabajal el 26 de octubre en Córdoba por sus 50 años de carrera».

Para escuchar sus canciones y conocer el contexto detrás de sus letras, podés ingresar a su página web.