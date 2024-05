El municipio será puente entre vecinos de fracción 14 y 15 y provincia por la paralización de red cloacal

El municipio será puente entre vecinos de la obra que se encuentra paralizada hace meses, forma parte del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) y fue contratada por el Instituto Provincial de la Vivienda, situación que fue explicada a los vecinos referentes. El compromiso del Ejecutivo es continuar con las gestiones, ante el gobierno provincial, para la reactivación de los trabajos._

El intendente Othar Macharashvili, junto a los secretarios de Infraestructura, Luis Romero y de Gobierno, Sergio Bohe, recibió este viernes a los representantes de los vecinos de fracción 14 y 15, a quienes se les informó que, si bien la obra no depende del Municipio, el objetivo es escucharlos y brindarles todo el acompañamiento posible para que, finalmente puedan contar con la red cloacal.

En ese sentido, el secretario de infraestructura, Luis Romero indicó que no es la primera vez que se dialoga con los vecinos del sector. No obstante, destacó que esta oportunidad -tal como lo solicitaron- fueron recibidos por el Ejecutivo municipal. “Entendemos que, al no tener respuestas de otras administraciones, se acercan al Municipio y como es costumbre y mandato del intendente, los atendemos y damos repuestas, dentro de las posibilidades que tenemos. Hoy –dijo- los vecinos se fueron con la tranquilidad, de saber que el Municipio los respalda y acompaña. Dialogamos cara a cara y les explicamos también, que hasta que no haya una decisión del gobierno provincial de continuar o rescindir el contrato, nosotros no podemos intervenir”.

En cuanto a las gestiones que se vienen realizando en la búsqueda de una repuesta favorable, el funcionario indicó que “estamos trabajando según lo marcado por el intendente en favorecer, específicamente, la entrega del material -aporte de suelo- solicitado, porque la intención es aportar soluciones y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. A pesar de no tener más financiación del gobierno nacional, -enfatizó-, hemos puesto prioridades para que las obras sucedan”.

En ese sentido, detalló que, por un lado, se está colaborando en la modificación del proyecto para poder ejecutar la obra, lo que implica consensuar con la SCPL y por el otro, se avanza con un aporte de suelo seleccionado para calzar las calles, ya que la obra tiene muchos problemas de logística por el tema de las napas. “Estamos en constante comunicación con el presidente del IPV, que es la entidad que tiene el contrato vigente y que ha tomado el compromiso de terminar el nexo de la calle Concejal Ávila. Esto -acentuó-, nos va dar en un principio una solución, porque también el sector tiene el problema de que los pozos negros colapsan por el tema de las napas”.