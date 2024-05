Caperochipi: “El robo de alimentos es un síntoma de la realidad que estamos atravesando”

Juan Carlos Caperochipi, fiscal de Comodoro Rivadavia, señaló en ABC Radio por FM Records que “El robo de alimentos es un síntoma de la realidad que estamos atravesando. El Código Procesal Penal de Chubut ya prevé los criterios de oportunidad y las posibilidades de desincriminar a una persona cuando se trata de delitos de menor cuantía, o lo que habitualmente llamamos el hurto famélico”.

Luego relató que “Todos los días y cada vez con más frecuencia donde hay alguna persona detenida porque sacó algún producto de la góndola sin pagarlo, va a audiencia de apertura de la investigación y se le formalizan los cargos. Hay muchos de estos casos que terminan en la audiencia con lo que se llama una reparación, donde la persona repara el daño casi simbólicamente porque los elementos se recuperan”.

“Pero también hay otra vía que es la de determinar que si bien hubo un delito no corresponde la continuidad del procedimiento porque se trató de un hurto por necesidad y no tiene que reparar nada quedando deslindado del proceso; solo se avanza en situaciones que son reiteradas y entonces sí se avanza con el proceso”, explicó.

Caperochipi sostuvo que “Ni un juez o un fiscal no deben perder de vista que robar un producto lácteo puede ser encausado en el robo famélico, pero haber otros casos donde algunas personas roban un jabón o un shampoo y esos también son productos esenciales, no así cuando se trata de un robo de botellas de alcohol”.

Por último, expresó que “Recuerdo que estas situaciones se dan de manera cíclica y recuerdo que en los años 2000 se daban una gran cantidad de casos, creo que ahora hay una situación económica apremiante que inclusive en Comodoro Rivadavia donde la pobreza tarda un poco más en llegar por los niveles de ocupación”.