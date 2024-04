Miquelarena: “Confieso que me sorprendió la decisión de los fiscales”

Jorge Miquelarena, Procurador de la provincia de Chubut, manifestó con ABC Radio por FM Records que “Confieso que me sorprendió la decisión de los fiscales (de la causa denominada Emergencia Climática) y que no tenía un conocimiento previo que iban a tomar esa decisión. Es rigurosamente cierto que cada fiscal tiene su autonomía y toma las decisiones que cree que corresponden, pero no es el temperamento que hubiera seguido yo porque me parece que este tipo de casos hay que ventilarlos en un juicio oral y público”.

En ese marco agregó que “Lo cierto es que ellos tomaron esta decisión de retirar la acusación y el tribunal no compartió ese temperamento. Yo fui notificado el viernes de la semana pasada a la par de obviamente cambiar los fiscales porque uno no puede obligar a un fiscal que cree que no hay elementos suficientes para defender la investigación que hizo otro fiscal”.

“Luego de cambiar a los fiscales y poner a cargo al doctor Cristián Olazabal y a su equipo de trabajo, e informar esto al tribunal del juicio, me enteré que se había fijado la fecha para el lunes siguiente; lo cual la verdad me parecía un despropósito porque no hay forma que Olazabal ni ningún otro pidieran ponerse en tema en un caso de tan larga investigación como para poder ir y sostener un debate con un fin de semana de por medio”, indicó.

Miquelarena sostuvo que “Manifesté la necesidad imperiosa de reprogramar la audiencia que depende de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, esto se atendió y se fijó la nueva fecha en 15 días para que el nuevo fiscal se interiorice del caso que requiera toda aquella colaboración que crea necesaria”.

Por último, expresó que “Lo que creo es que cada uno tiene derecho a opinar sobre las decisiones judiciales y cada funcionario debe poder dar explicaciones de cómo y por que lo hizo, pero lo que no se puede admitir es cuando hay agravios o planteos que van por otro lado. Hubo alguna crítica que derivó en una denuncia en el Consejo de la Magistratura y obviamente los fiscales tienen todo el derecho a defenderse”.