Bohe: “No vamos a tomar decisiones bajo presión”

El secretario de Gobierno, Sergio Bohe, se refirió al encuentro que mantuvieron funcionarios municipales con taxistas y remiseros en el Concejo Deliberante, luego de las medidas tomadas ayer por éstos últimos, que afectaron al funcionamiento del transporte público de pasajeros. “La idea era tomar conocimiento del proyecto de ordenanza presentado por los trabajadores del volante, pero el diálogo se desvió a otras cuestiones inherentes al Ejecutivo y no era el ámbito adecuado para tratarlas”, explicó.

En ese contexto, Bohe indicó que “fuimos convocados por el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Sampaoli, ya que taxistas y remiseros tenían la iniciativa de efectuar algunas modificaciones a un proyecto de ordenanza que tiene menos de una semana y recién tomó estado parlamentario el jueves pasado”.

“Entendíamos que esa era la razón de nuestra presencia allí, aun cuando todavía no sabemos por qué, durante la jornada de ayer, llevaron adelante una medida intempestiva y en contra de los vecinos de Comodoro. Esa acción fue realmente fue poco feliz”, resaltó.

Continuando en ese tenor, afirmó que “recién estamos empezando a entender qué es lo que están solicitando, porque hasta hoy no hemos recibido ninguna nota o petitorio de los trabajadores que tomaron medidas el día de ayer, contrarias a la movilidad social y al interés del colectivo de todos los comodorenses. Eso estuvo muy mal, fuera de forma, y se los hicimos saber”.

En esa línea, sostuvo que “en el día de ayer no hubo diálogo; esperábamos encontrarnos con un petitorio que al día de hoy no lo tenemos. Hoy fuimos a escuchar entendiendo que íbamos a hablar sobre alternativas de regulación y sus preocupaciones, para conocerlas, pero en términos de la ordenanza no se avanzó ni se abundó, todavía no la conocemos en el Ejecutivo”.

“El diálogo derivó en el tema del transporte no regulado, que tiene que ver tanto con aplicaciones como con otro tipo de formatos organizativos de transporte, que son muy normales y que tienen que ver con el avance de la tecnología y de las nuevas modalidades de la economía”, expuso.

En ese marco, agregó que “hubo algunos intercambios, a muchos ya los conocíamos porque han atravesado un marco de urgencia: en el caso de los taxistas que en diciembre decían que el problema principal eran las tarifas. Eso lo resolvimos, si bien aclaramos que no era una solución porque el problema del transporte va a ser cada vez más acuciante, con un proceso de desregularización de la economía que abarca el combustible, los neumáticos, los repuestos y el valor de los autos, entre otras cuestiones”.

“Por eso, desde hace semanas veníamos llevando una agenda mucho más ambiciosa, que tiene que ver con la problemática integral, tanto de los taxis como de los remises, que están regidos por ordenanzas muy viejas que no tienen en cuenta esta innovación, algo que en el Ejecutivo estamos trabajando desde el 1 de enero”, aclaró.

*Fortalecer controles y endurecer sanciones*

El secretario de Gobierno manifestó que “en relación a estas cuestiones, los concejales tomaron el compromiso de incrementar los valores de penalización para quienes sean encontrados al frente de un transporte ilegal o no regulado de pasajeros”.

“Sugerimos que los valores sean muy fuertes, comparables a aquellos que se cobran por controles de alcoholemia positivos, entendiendo que es una irresponsabilidad el hecho de llevar un pasajero y que nadie sepa si tiene carnet profesional para conducir o en qué condiciones está el vehículo. Si bien es un contrato entre privados, cuando se trata de controlar el transporte y la circulación en la vía publica la Municipalidad tiene atribuciones, si bien van a estar muy limitadas”, explicó.

Asimismo, adelantó que “profundizaremos los controles, que ya se vienen haciendo, cosa que los taxistas conocen detalladamente porque tienen reuniones periódicas con la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Transporte, que depende del área a mi cargo”.

“También avanzamos en un proceso de discusión un poco más amplio, que tiene que ver con tomar conocimiento de estas modificaciones al proyecto de ordenanza en tratamiento, pero este tema se agotó muy rápido”, sostuvo.

Del mismo modo, remarcó que “a continuación, se trató de ahondar en cuestiones que son propiamente de incumbencia del Ejecutivo, pero entendimos que no era el ámbito para hacerlo. Además, son definiciones que bajo ningún punto de vista vamos a tomar bajo presión ni a la ligera”.

“Entendemos la preocupación de muchos trabajadores, que ven peligrar su fuente de ingresos, ya que ha bajado el consumo de ese servicio porque hay mucha gente que no puede darse el lujo de tomarse un remís o un taxi regularmente, como quizás lo hacía hace un par de años, pero debemos trabajar seriamente sin perjudicar a los vecinos”, concluyó Bohe.