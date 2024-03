Comodoro repudió la dictadura y el ajuste de Milei

Una multitud marchó hoy en Comodoro Rivadavia para repudiar el golpe de Estado y la dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983.

En la marcha, como sucedió en todo el país, hubo gente de todas las generaciones, desde aquellos que vivieron la dictadura, hasta adolescentes y niños, ya que generalmente el 24M se marcha en familia y entre compañeros.

Durante la marcha hubo varios canticos alusivos a esa dictadura pero también al presente y la política de Milei.

La marcha fue encabezada por la bandera con el número de desaparecidos que el negacionismo discute.

El documento

A 48 años del Golpe cívico-militar-eclesiástico genocida, las organizaciones sociales, de Derechos Humanos, Gremiales, Partidos Políticos nos manifestamos en las calles y en todo lugar en nuestro país, ya que nuestra decisión es la unidad y lucha para resistir el avasallamiento de los derechos humanos, laborales, culturales, civiles, políticos de los sectores populares.

Tanto Milei, Villarruel como La Libertad Avanza niegan esos crímenes y reivindican a la dictadura, financian atentados políticos, como el perpetrado a la compañera de la Agrupación H.I.J.O.S. Repetimos: son 30.400; fue y es genocidio.

La ruptura del aparato burocrático represivo del Estado, es una de las grandes deudas de la democracia, bregamos por la democratización de todas las instituciones del Estado.

Estamos en contra del DNU, el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y el Comando Unificado en la provincia, que violentó niñeces y provocó la detención de mujeres mapuche, en Lafken Winkul ma pu Lof (R.Negro Octubre 2022). Policia, Gendarmeria y Prefectura, combinan fuerzas no para combatir la delincuencia, sino para profundizar el saqueo extractivista, criminalizar las luchas sindicales, socio-ambientales y de las comunidades indígenas.

Estas medidas, perpetúan sostener las ideas fascistas, de ultraderecha. Así como tiramos la Ley Ómnibus, no vamos a permitir que vuelvan sobre lo mismo. Esto claramente lo hacen cuidando los intereses económicos de los empresarios, profundizando el desequilibrio de la naturaleza, extranjerizando los bienes comunes como el agua, y el territorio, resguardados ancestralmente, por los pueblos originarios.

Para el caso mapuche en Patagonia (chileno-argentino), difícilmente pueda contabilizarse la cantidad de pu lamngen (hermanas y hermanos) que fueron víctimas de las dictaduras en Chile y Argentina, en países cuyo racismo institucional impidió e impide, diferenciar la pertenencia étnica de las víctimas. Nos queda condenar la continuidad y profundización de las políticas de exterminio, en democracia.

Denunciamos el permanente hostigamiento, en especial a lamngen Machi Betiana Colhuan Nahuel, las acusaciones injustas, las desapariciones, detenciones arbitrarias,como la del Lonko Facundo Jones Huala, lamngen Matías Santana, lamngen Jéssica Bonnefoi Carriqueo. Asi como la tortura y asesinatos reciente de pu lamngen Elías Garay Cañicol yem, Rafael Nahuel yem, y del compañero Santiago Maldonado. Que la Memoria, la Verdad y la Justicia, también alcance a las y los Mapuche Tehuelche.

Ajuste y represión siempre van juntos. A la dictadura la bancaron el imperialismo, el FMI y las corporaciones, la burguesía local y la cúpula de la Iglesia. Derrotaron el ascenso de luchas obreras y populares para instaurar un modelo de mayor explotación y dependencia. Multiplicaron por siete la deuda externa. Y estatizaron la deuda privada de los mismos pulpos a quienes se sigue favoreciendo, como Techint, Ledesma, Molinos, Mercedes Benz y otros.

Todos los gobiernos posteriores, en democracia, pagaron esa deuda ilegal con privatizaciones, ajuste y entrega. Hoy la deuda supera los 500 mil millones de dólares: 10 veces la cifra de 1983. Por eso decimos: No pago. Plata para las necesidades sociales. Fuera el FMI, los fondos buitre y demás usureros internacionales.

Repudiamos y denunciamos el vaciamiento de la educación y la salud públicas y exigimos la continuidad de programas educativos y de salud. Por eso, sostenemos y seguiremos exigiendo, la reglamentación de la Ley de Aborto en todos los espacios públicos de salud (centros de salud, hospitales públicos y privados), la Ley IVE, la defensa y el ejercicio pleno de la ESI.

Este gobierno niega el derecho a la educación, la cultura y la investigación científica. Ataca las escuelas públicas y la universidades públicas, el INCAA, el CONICET y otros entes estatales como TÉLAM. Pretende además cerrar el cine Gaumont. Niega también los derechos de la niñez, juventud y personas con discapacidades. Quiere bajar la edad de imputabilidad, cerrar la Agencia de Discapacidad y desarticular los programas sectoriales.

Parte del programa estratégico de la libertad avanza es la negación de los derechos de las mujeres, lesbianas, bisexuales, gays, travestis-trans y no binaries. Desconoce el femicidio, ataca el derecho al aborto, la ESI, cierra el INADI, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y prohíbe el lenguaje inclusivo.

Ataca también los derechos laborales, tanto de activos como de lxs pasivxs, con Caputo y los gobernadores echan a miles de estatales y permiten los despidos en el sector privado, hunden los sueldos, reducen el salario familiar y quieren una reforma laboral con más precarización y convenios por empresa, a gusto de las patronales.

La ley de movilidad jubilatoria que, con su derogación, impide el aumento trimestral de las jubilaciones, lo que repercute en el deterioro de los ingresos y habilita el uso de los fondos previsionales para el pago de la deuda externa. Estamos exigiendo un Haber mínimo para lxs jubiladxs, equivalente al monto de la canasta básica.

Por eso nos levantamos y salimos a las calles, en contra de la criminalización de la protesta social, recurso que los sucesivos gobiernos han utilizado para amedrentar y perseguir a quienes luchamos por nuestros derechos y por los derechos colectivos.

Abajo el plan de ajuste, entrega y represión de Milei, el gabinete y los gobernadores!

Por las y los 30.400. Por Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Elías Garay, Luciano Arruga, Facundo Castro, Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Mariano Ferreyra, Maxi Kosteki, Darío Santillán, Julián Antillanca, Facundo Ferreira, Tino John, Lucas González, Joaquín Paredes, Daniel Solano y tantos más. Por Facundo Molares, cuyo asesinato por la policía porteña sigue impune.

Por:

● Apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura y la Iglesia!

● Repudio total, al atentado político contra la compañera integrante de la agrupación H.I.J.O.S

● No a la militarización de Rosario. Abajo el Narco-estado y sus vínculos con los partidos políticos, el poder judicial, las fuerzas represivas del Estado y el sistema financiero.

● Absolucion urgente a Daniel RUIZ, Cesar ARAKAKI, Sebastián ROMERO y todes les presxs políticos.

● Aparición con vida de Iván Eladio Torres.

Como nos enseñaron las Madres, luchamos por Memoria, Verdad y Justicia y somos parte de todas las luchas populares ¡Hay que unir esas luchas, urge un paro general y un plan de lucha!

POR….NUNCA MÁS!!!