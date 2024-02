Martín Ku explicó las razones que lo llevaron a salvar a Furia de los nominados en “Gran Hermano 2023”

Todavía resuenan los ecos de asombro en la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) luego de que Martín Ku sacara a Juliana “Furia” Scaglione de la placa de nominados y dejara a su amigo Lisandro “Licha” Navarro. Por el cimbronazo que hubo entre los chicos después, el tiktoker fue a explicarle al asesor financiero los motivos de su decisión.

Por qué Martín Ku salvó a Furia de la placa de nominados de “Gran Hermano 2023″

Uno de los líderes del Imperio Romano tiene al cantante de RKT entre ceja y ceja y así se lo expresó a Lisandro, a quien le expuso que votó a Manzana para que se vaya. Martín no le perdona algunas palabras que le dijo el día en el que se desató la pelea con Furia.

La relación entre los amigos quedó tocada esta semana. (Foto: captura de Telefe)

Luego, Martín fue clarísimo con su objetivo. “Lo que yo quería hacer era básicamente probarlo a Manzana. Así que ya desde el voto lo dejé en claro. Quiero probarlo en una placa negativa y ver qué pasa”, sintetizó.

Martín Ku es un jugador fuerte en «Gran Hermano 2023». (Foto: captura de Telefe)

Licha, en toda la charla, comprendió lo que le decía aunque no está de acuerdo con lo que decidió. Dejó en claro que no tuvo que ver con que él no salió de la placa, sino con que expuso a Nicolás Grosman, uno de los más íntimos de los dos. “Nico corre riesgo. Quizás mi decisión hubiese sido salvarlo a Nico y no salvarme a mí”, comentó.

A pesar de lo que le dijo, Lisandro dejó en claro que no cree que haya sido una traición lo que hizo Martín. “Yo te considero mi mejor amigo. Vos y Nico son las únicas personas en las que confío ciegamente. Y no voy a dejar de confiar ciegamente y no voy a poner en duda tu lealtad. Ni nada por el estilo”, se sinceró.