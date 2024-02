El viaje a Israel, el incumplimiento de Pettovello y el no dijo lo que dijo de Adorni

El presidente Javier Milei ya está en viaje, junto con su comitiva, a Irael.

El vocero Manuel Adorni no habló sobre el AUH que, según denuncia periodística, cobró su familia durante dos meses.

El funcionario si arremetió contra la fila del hambre y aseguró que, fiel a su estilo, la ministra Pettovello no dijo lo que dijo y todos vimos y escuchamos.

La ministra de Capital Humano firmó un convenio con las Iglesias Evangélicas para el reparto de alimentos y fue denunciada por Juan Grabois.

El periodista Jorge Lanata cuestionó a Pettovello por su costosa cartera.

Mañana comienza la discusión, en particular, de la ley omnibus en un Congreso nuevamente agraviado por Javier Milei, que repostó un chiste de Nik que no deja bien parado a Diputados, al vocero y a las intenciones del propio gobierno.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: