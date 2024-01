La emotiva despedida de Susana Giménez del teatro: entre amigos y familiares recibió la ovación del público

Desde su debut en Las mariposas son libres, allá por 1971 junto al querido actor Rodolfo Bebán, Susana Giménez no se bajó nunca de los escenarios. Con algunas interrupciones, la diva continuó haciendo éxitos que la posicionaron en el primer lugar de la escena teatral argentina. El afecto del público, el amor inalterable de sus seguidores y su carisma la llevaron a ganarse el título de la gran estrella nacional. Sin embargo, Susana decidió poner fin a su actuación sobre las tablas.

Según ella misma reveló al público luego de su primera función de La Piel de Judas, la obra que estrenó el viernes 22 de diciembre, en Enjoy de Punta del Este, “esta será mi última temporada sobre las tablas”. El motivo que la llevó a tomar esta decisión es que ya no quiere mantener el ritmo intenso que le exige el teatro. “Me retiro del teatro porque agota, te juro que te agota”, había contado.

De esta manera, en la noche del sábado, se subió por última vez a un escenario. Y lo hizo rodeada de sus afectos más cercanos, su hija Mercedes Sarrabayrouse, su nieta Lucía Celasco, sus hermanos Carolina y Patricio Giménez Aubert y un sinfín de amigos, entre los que se encontraron Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Marley. Cabe destacar que sus amistades viajaron especialmente a Uruguay para acompañar a Su en su cumpleaños número 80, el próximo lunes 30 de enero.

Susana Giménez se despidió de los escenarios y se abrazó con su hermano Patricio Giménez Aubert al finalizar la función (Instagram)

Así, al terminar la función a sala llena, Susana fue ovacionada de pie por todos los concurrentes, en un aplauso que duró varios minutos y que daba la sensación de no querer terminar. Enseguida, subió al escenario su productor y amigo de toda la vida, Gustavo Yankelevich, quien le entregó un especial ramo de rosas amarillas, las preferidas de la actriz. Ella, visiblemente emocionada por esta despedida expresó lo que sentía, como suele hacer cada vez que puede. “Él es el culpable”, comenzó diciendo en broma frente al empresario argentino. “Todo lo que me propone casi siempre lo consigue porque en esto tenía razón, aunque había una que no me gustó, de casualidad, la única”, expresó ante la risa del público. “Esta me encantó, y tenías razón, a la gente le encanta, sonríe, y me parece que estamos viviendo todos un momento en el que hay que reírse un poco realmente”, afirmó.

“Nosotros un poco por la política pero hasta el mundo está mal. ¡Hasta Ecuador se puso terrible”, una cosa rarísima”, continuó mientras Yankelevich le aconsejó no hablar de política. La diva, entre risas, asintió y se dedicó a disfrutar de los últimos momentos con su público. “Quiero agradecer a todos los que están acá y especialmente a todo Uruguay que me recibió con los brazos abiertos, y con tanto cariño que a veces no puedo ni salir porque me agarran hasta en la farmacia. Ahora porque estoy maquillada pero yo tengo una cara que parezco horrible y le digo a la gente ‘no puedo sacarme una foto, ¡estoy sin maquillaje!’, pero no importa, me la saco igual”, dijo con la sinceridad que la caracteriza.

Susana Giménez junto a Ricardo Darín y Arturo Puig,. Trabajaron en la comedia «Sugar» Susana Giménez junto a Ricardo Darín y Arturo Puig,. Trabajaron en la comedia «Sugar»

Antes de concluir, Susana expresó todo el afecto que siente por su público. “Los amo a todos, me han recibido y me han despedido de una manera muy cálida, gracias”, agregó en un ida y vuelta con la gente que le gritaba ‘diosa’, ‘te amo’. Luego, saludó con un beso a cada uno de los actores que la acompañaron en esta puesta en escena y cuando se retiraron del escenario, Susana volvió a quedarse sola con sus fans. Se tomó unos segundos para mirarlos, les lanzó un beso con las manos, y caminó hasta la puerta de salida que la escenografía tenía en el fondo. Al llegar, se dio vuelta, se detuvo y volvió a mirar a su público, atesorando ese recuerdo para toda la vida.