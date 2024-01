Campaña solidaria: la periodista Pérez Botel reclama que el hospital le entregue la morfina que necesita

Marina Pérez Botel, periodista, comentó a LU4 que “La campaña la iniciaron Amigos de Comodoro Rivadavia que ahora sigue para poder adquirir la morfina que es tan difícil y costosa de conseguir, que hay en el hospital público y no la quiere entregar a la gente que tiene este problema”.

Explicó que “Lo que hace el Hospital Regional es gravísimo porque a mi me internaron por tres días con la promesa de mandarme a mi casa con un tratamiento farmacológico y las ampollas de morfina y las demás medicaciones; pero me engañaron y me sacaron la medicación luego que tomara la morfina por el problema severo que tengo en la columna”.

Pérez Botel señaló que “Yo voy con una recete que me hace el médico de una clínica y no me la aceptan diciendo que debe ser un profesional del hospital, pero no tienen un lugar para la atención de la medicina del dolor. Llegué a la morfina después de probar con otras medicaciones analgésicas y ahora la necesito”.

En paralelo se esta realizando una campaña solidaria y es por eso que sostuvo: “Los que quieran colaborar con el costo de la compra del medicamento lo pueden hacer al alias de Mercado Pago que es radiomagna y agradezco la ayuda porque así pude comprar 20 ampollas de morfina pero solamente me van a duras unos días, mientras tramito mi certificado de discapacidad para que me cubra el Estado la medicación”.