El joven que fue alcanzado por un rayo habló por primera vez: «En ese momento no sentí nada..»

El joven que fue alcanzado por un rayo en San Luis ha hablado por primera vez, afirmando que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y que perdió el conocimiento, despertando en el hospital.

«En ese momento no sentí nada, perdí el conocimiento y me desperté en el hospital. No recuerdo nada de lo que sucedió», dijo Gabriel Jonathan Berón. «Permanecí dos segundos con ellos debajo de un árbol y fue entonces cuando el rayo me alcanzó», relató el joven, en el programa Telenoche, sobre el momento en que recibió la descarga eléctrica mientras caminaba por la calle después de reunirse en la casa de un amigo

A pesar del impacto en el pecho, considera que tuvo suerte de seguir con vida. Después del dramático incidente del sábado por la madrugada, Jonathan salió de la unidad de cuidados intensivos este lunes. Necesitará un aire acondicionado para mantener su cuerpo fresco en casa una vez le den el alta médica, lo cual se espera que suceda en seis meses según los especialistas.

Para ello, ha compartido el alias dayana.soledad.1997 para recibir donaciones. Berón fue alcanzado por un rayo el sábado a las 3:20 en Villa Mercedes, provincia de San Luis, durante una tormenta, mientras se encontraba con sus amigos en la Avenida 25 de Mayo 1860. Tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.