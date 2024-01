Ávila recibió a CTERA y ratificó su rechazo al DNU

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, y Diputado Nacional por Juntos por el Cambio, mantuvo esta mañana un encuentro con representantes de las Juntas Ejecutivas de ATECh y CTERA, donde recibió un documento en donde se expresa el total rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley Ómnibus dictados por el Gobierno Nacional.

En ese sentido, desde su lugar como legislador nacional, Jorge Ávila ratificó “el rechazo a este DNU que atenta contra los Trabajadores y propone la quita de derechos adquiridos”, al tiempo que indicó que “la Educación es el pilar fundamental para que una provincia crezca, por eso me comprometí a realizar todas las gestiones que sean necesarias para garantizar que en Chubut se cumpla con el ciclo lectivo 2024”.

“Dejamos claro lo que nosotros ya veníamos trabajando hace bastante tiempo. A nosotros el DNU no nos gusta, no lo vamos a acompañar, no lo vamos a votar. Lo que sí estamos dispuestos es a debatir algunas cosas que nos puedan abrir algunas posibilidades de que tengamos más trabajo en la Cuenca y poder defender a nuestros Trabajadores en la mejor manera posible”, subrayó el ‘Loma’.

El dirigente añadió asimismo que “lo que hoy más necesita Comodoro es que salga Trabajo. Indudablemente hay que levantar el nivel de exportación, nosotros tenemos que exportar más y esta es la única manera de hacerlo y que caiga el Barril Criollo para poder tener los fondos necesarios y así poder lograr más puestos de Trabajo”.