Iba a ir a un recital en una primera cita, le cancelaron por un insólito motivo y decidió vengarse

En el 2022, Romina Juárez comenzó a subir videos en Tiktok y a compartir su día a día a través de diferentes secciones. En una de ellas, a la cual denominó “tirar la caña”, le escribe a chicos que le gustan para encararlos.

En ese contexto, quedó en contacto con un joven para tener una interacción que resultó bastante fallida. “Como mi hobby favorito es tirar la caña y que no piquen, les voy a contar la historia de un capo”, comenzó su relato.

Si bien la conversación entre ambos no fluía del todo y ella no estaba segura de vincularse con él, un plan inusual para una primera cita fue suficiente para convencerla de que accediera al encuentro.

“A mí el flaco no me motivaba para nada, tipo cero, me parecía un tarado. Pero me invitó a ver a Calamaro gratis y yo agarré viaje porque a ver, no me juzguen. Estamos yendo a ver a Calamaro gratis, cualquier persona del bien hubiera agarrado viaje”, declaró.

“Me parecía un planazo y dije bueno, voy y si el flaco me parece un gil me voy a mi casa y chau, no lo veo nunca más”. La invitación llegó tres semanas previas a que fuera la fecha del concierto, tiempo en el que Romina no mantuvo diálogo con el hombre.

Como no hubo más contacto de ninguna de las dos partes, ella asumió que el plan había sido de baja e iba a aprovechar la fecha para hacer otro plan, intención que se vio frustrada cuando él la contactó el día del recital para pasarla a buscar.

Para su sorpresa, el plan original volvió a sufrir una modificación cuando un rato después le dijo que como no iba a poder ir, había decidido vender las entradas. “Yo le dije ‘no, no las vendas, porque yo sí quiero ir a ver a Calamaro’, pero no me contesta sino que me clava visto”, contó.

Si bien el joven no le respondió más, la radióloga pudo ir a ver tocar al Salmón. “Me habla mi amiga Titi y me dice, ‘Romi, tengo entradas para ir a ver a Calamaro, me las gané en un sorteo, o sea, inédito, de alguna manera u otra yo tenía que ir a verlo de arriba”.Una vez que queda con su amiga, aprovechó el encuentro para tomar y terminó pidiéndole que lo busque al chico de la cita en Instagram porque estaba convencida de que finalmente sí había ido al recital.

“Efectivamente, el chabón había ido a ver a Calamaro y a mí, plantadísima. El chabón fue, me bloqueó de las historias y me dice, ‘perdoname Romi, estoy a full con el trabajo, no llego’, pero era recontra mentira, no tenía ningún compromiso en ir, hacía tres semanas que habíamos hablado y yo ya había dado de baja el plan, no hacía falta que mintiera.

Ante la bronca que le despertó la situación, decidió agarrar su celular para confrontarlo con un particular método: entró al perfil de Instagram desde el teléfono de su amiga para filmar las historias del chico y enviárselas con un insulto.

En los comentarios del video, los usuarios de internet festejaron que ella haya podido ir al recital de todas formas: “Que buena onda ir a ver a Calamaro!”, comentó una seguidora. También hubo personas que le advirtieron sobre las verdaderas intenciones del joven. “Quería ir con otra persona, era obvio” y “Para mí que en esas 3 semanas se lo ofreció a otra o alguien le confirmó a último momento ese día y por eso te chamuyó” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.