Zavad tiene un mural de la mujer

Zavad, que año tras año realiza tareas e intervenciones especiales para el 8 M, hoy inauguró un mural en homenaje a todas las mujeres que hicieron y hacen frente a toda adversidad a diario cambiando la historia

Laura Arce, socia propietaria del restó, contó que para este mural centraron su campaña en «mujeres poderosas. Decidimos plasmar en este maravilloso mural, todo lo que somos como mujeres , lo que transmitimos, el poder que tenemos. Queríamos dejar una huella tambien sobre el año difícil que nos tocó vivir , pero que a pesar de todo siempre brillara un arcoíris en señal de esperanza», indicó.

En diálogo con La Posta Comodorense, Laura recordó que es emprendedora desde que tiene uso de razón y que la idea surgió y no paró hasta concretarla. «Es inexplicable lo que se siente cuando se enciende una llama en una misma sobre un proyecto… un deseo , y vas tras el por más que te digan mil veces no , se cierren puertas o sencillamente no lo puedan ver con los mismos ojos».

La emprendedora recordó que «es evidente que juntas podemos más , que nos unimos y somos poderosas capaces de hacer( y lo estamos haciendo ) una revolución sin precedentes. Después de todo estamos hechas de historias , cada una tiene una que contar, y es el “peso “ muchas veces de ellas que nos hace desplegar nuestras alas e ir por nuestros sueños para finalmente florecer».

En el mural participaron Paula Barrientos «que en tiempo récord y con todo el pronóstico en contra le dio vida a esta pared y pudo bajar a la realidad esto que tenía en mente», Solange Sixto de estudio 2D que «por más corta de tiempo que esté siempre siempre se hace un lugar para todo lo que se me ocurra» , «mi socio Guillermo que simplemente me dejo ser y crear» y todo el equipo Zavad que «es uno de los pilares fundamentales en cada pasó que damos», cerró Laura