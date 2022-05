YPF obtiene una ganancia neta de más de 26 mil millones de pesos y su producción crece un 16%

Durante el primer trimestre de este año, el EBITDA ajustado de la compañía alcanzó los 972 millones de dólares, un 27% superior al mismo período del año anterior, consolidando una ganancia neta de 26.417 millones de pesos frente a una pérdida de 2.247 millones de pesos del primer trimestre de 2021.

La compañía inició la ejecución de su ambicioso plan de inversiones de 3.700 millones de dólares para el año 2022 y durante el primer trimestre del año invirtió 748 millones, más de un 50% respecto al mismo período de 2021.

La producción total de hidrocarburos totalizó 506 mil barriles equivalentes por día, representando un incremento del 16% interanual y del 5% respecto al trimestre anterior. La producción de crudo creció 7% y la producción de gas se incrementó un 20% respecto al primer trimestre de 2021.

La actividad no convencional continuó siendo el principal eje de crecimiento de la compañía. La producción total de shale llegó a un nuevo récord: durante el primer trimestre del año se duplicó respecto al año 2021, representando actualmente un 38% de la producción total de la compañía. La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento del 52% mientras que la producción de gas no convencional aumentó un 140% en relación con igual trimestre del año anterior.

Por el lado del segmento de Downstream, las ventas domésticas de combustibles del primer trimestre del año resultaron un 6% por encima de los niveles prepandemia del primer trimestre de 2019. Los niveles de procesamiento en las refinerías crecieron un 3% respecto al año anterior, alcanzando en el primer trimestre una tasa de utilización del 86%, y una utilización del 90% en el mes de marzo.

Por último, en materia financiera, el flujo de caja libre fue positivo por octavo trimestre consecutivo en 391 millones de dólares, lo que permitió disminuir una vez más la deuda neta de la compañía en 359 millones de dólares, alcanzando un nivel de 5.912 millones de dólares. Adicionalmente, el ratio de endeudamiento neto se ubicó en 1,46 veces en relación con el EBITDA ajustado.